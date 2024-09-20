Кабмін ухвалив кадрові рішення щодо чотирьох міністерств, двох РДА та Сумської ОДА
Київ • УНН
Уряд призначив Тимофєєва заступником міністра молоді та спорту. Звільнено трьох заступників міністрів, погоджено призначення двох голів РДА та заступника голови ОДА.
Уряд призначив Сергія Тимофєєва заступнику Міністра молоді та спорту та звільнив Ростислава Карандєєва з посади заступника очільника Міністерства культури та інформаційної політики України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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Як повідомив Мельничук, Кабінетом Міністрів України:
Призначено Тимофєєва Сергія Олександровича заступником Міністра молоді та спорту України.
Звільнено:
- Карандєєва Ростислава Володимировича з посади першого заступника Міністра культури та інформаційної політики України;
- Краснолуцького Олександра Васильовича з посади першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
- Кушніра Максима Валерійовича з посади заступника Міністра у справах ветеранів України.
Погоджено призначення:
- Аленіна Олександра Геннадійовича головою Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області;
- Колоса Юрія Степановича головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області;
- Дрозденка Олексія Олександровича заступником голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: одразу чотири заступники міністрів втратили посади10.09.24, 19:04 • 15493 перегляди