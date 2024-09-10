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Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: одразу чотири заступники міністрів втратили посади

Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: одразу чотири заступники міністрів втратили посади

Київ • УНН

 • 15493 перегляди

Уряд України ухвалив низку кадрових рішень. Звільнено чотирьох заступників міністрів, призначено нового заступника міністра економіки та тимчасового виконувача обов'язків держсекретаря Мінекології.

Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень під час засідання. Одразу чотири заступники міністрів втратили посади.  Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.  

За словами Мельничука, звільнено:

- Порхуна Олександра Володимировича з посади першого заступника міністра у справах ветеранів України;

- Дмитрасевича Маркіяна Орестовича з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства України;

- Ткаченка Тимура Фіруддіновича з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

- Боровець Ірину Геннадіївну з посади заступника міністра закордонних справ України.

Крмі того, були й призначення.

Так, Кабінетом міністрів України:

Призначено Циборта Олександра Сергійовича заступником Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на Руренко Світлану Анатоліївну.

Уряд змінив назви двох міністерств: які відомства перейменували09.09.24, 14:47 • 18814 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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