Кабмин принял ряд кадровых решений: сразу четыре заместителя министров потеряли должности
Киев • УНН
Правительство Украины приняло ряд кадровых решений. Уволены четыре заместителя министров, назначен новый заместитель министра экономики и временно исполняющий обязанности госсекретаря Минэкологии.
Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений во время заседания. Сразу четыре заместителя министров потеряли должности. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
По словам Мельничука, уволено:
- Порхуна Александра Владимировича с должности первого заместителя министра по делам ветеранов Украины;
- Дмитрасевича Маркияна Орестовича с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины;
- Ткаченко Тимура Фируддиновича с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Боровец Ирину Геннадьевну с должности заместителя министра иностранных дел Украины.
Кроме того, были и назначения.
Так, Кабинетом министров Украины:
Назначено Циборта Александра Сергеевича заместителем Министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Руренко Светлану Анатольевну.
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