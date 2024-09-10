Кабмин принял ряд кадровых решений: сразу четыре заместителя министров потеряли должности

В Украине не планируют отключений света 11 сентября 2 минуты назад • 0 просмотра

В правительстве рассчитывают до зимы получить разрешение импортировать из Европы до 2,2 ГВт час назад • 9198 просмотра

Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров 2 часа назад • 11706 просмотра

Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль 2 часа назад • 12482 просмотра