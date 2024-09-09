Правительство изменило названия двух министерств: какие ведомства переименовали
Киев • УНН
Кабмин изменил названия Министерства культуры и информационной политики и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
Правительство изменило названия двух министерств: какие ведомства переименовали Кабинет министров принял постановление о переименовании Министерства культуры и информационной политики Украины и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление от 6 сентября № 1028.
Детали
Кабинет Министров Украины постановил переименовать:
- Министерство культуры и информационной политики Украины на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины;
- Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на Министерство развития общин и территорий Украины.
Напомним
Верховная Рада назначила Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Также парламент назначил Алексея Кулебу на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - Министра развития общин и территорий Украины.