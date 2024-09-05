Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України, передає УНН.

"За" призначення Миколи Точицького проголосувало 252 нардепи.

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Микола Точицький має дипломатичний досвід, з 2021 по 2024 рік обіймав посаду заступника голови МЗС. Також брав участь у переговорах з рф у білорусі та Туреччині.

У 2016−2021 роках дипломат представляв Україну при Євросоюзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом. У цей же період він обіймав посаду посла України в Бельгії та Люксембурзі. А до того шість років працював на посаді постійного представника України при Раді Європи.

Нагадаємо

Сьогодні, до Верховної Ради надійшли подання про призначення нових міністрів серед яких був Точицький.

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