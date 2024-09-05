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Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій

Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій

Київ • УНН

 • 14441 перегляди

Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України. За його кандидатуру проголосували 252 народних депутати.

Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України, передає УНН.

"За" призначення Миколи Точицького проголосувало 252 нардепи.

Додатково 

Микола Точицький має дипломатичний досвід, з 2021 по 2024 рік обіймав посаду заступника голови МЗС. Також брав участь у переговорах з рф у білорусі та Туреччині.

У 2016−2021 роках дипломат представляв Україну при Євросоюзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом. У цей же період він обіймав посаду посла України в Бельгії та Люксембурзі. А до того шість років працював на посаді постійного представника України при Раді Європи.

Нагадаємо 

Сьогодні, до Верховної Ради надійшли подання про призначення нових міністрів серед яких був Точицький.

У Мінкульту буде нова назва – Кравчук04.09.24, 20:50 • 106639 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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