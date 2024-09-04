У Мінкульту буде нова назва – Кравчук
Київ • УНН
Мінкульт отримає нову назву - Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Фракція "Слуги народу" погодила кадрові ротації в уряді, зокрема призначення нових міністрів та віцепрем'єрів.
Мінкульт буде мати нову назву - Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук журналісту УНН.
"Ольга Стефанішина залишається віцепрем’єр-міністром плюс міністром юстиції. Буде нова назва Мінкульту – Міністерство культури та стратегічних комунікацій", - розповіла Кравчук.
Доповнення
Фракція "Слуги народу" провела засідання, до якого долучився й Президент України Володимир Зеленський. Як повідомив голова фракції Давид Арахамія, напрацьовано загальну картину кадрових ротацій для посилення держави.
За його словами, за результатами засідання фракції напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави:
· МЗС - Андрій Сибіга.
· Мінрегіон-віцепремʼєр - Олексій Кулеба. Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики.
· Міністр юстиції-віцепремʼєр з євроінтеграції - Ольга Стефанішина.
· Мінвет – Наталія Калмикова.
· Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом.
· Мінагро - Віталій Коваль.
· Мінмолоді - Матвій Бідний.
· Мінекології – Світлана Гринчук.
· Мінстратпром – Герман Сметанін. Олександр Камишін переходить в Офіс Президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.
Міністерство повернення українців: Арахамія анонсував нову інституцію в уряді04.09.24, 20:41 • 43608 переглядiв