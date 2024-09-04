У Минкульта будет новое название - Кравчук

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Опрос в Армия+: военные хотят обучаться работе с беспилотными системами

Опрос в Армия+: военные хотят обучаться работе с беспилотными системами

  •  97245 просмотра
МАГАТЭ расширит помощь Украине в области ядерной безопасности

МАГАТЭ расширит помощь Украине в области ядерной безопасности

  •  100602 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

  •  64097 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  102249 просмотра
Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  95334 просмотра
публикации
Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников
Эксклюзив

  •  80783 просмотра
Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  95348 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  102251 просмотра
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

3 сентября 2024, 12:49  •  227188 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

3 сентября 2024, 09:11  •  231299 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

  •  64136 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

  •  143526 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  135247 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  137625 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября 2024, 03:03  •  138160 просмотра
Актуальное
У Минкульта будет новое название - Кравчук

У Минкульта будет новое название - Кравчук

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 17:50  •  3470 просмотра

Read in English

Минкульт получит новое название - Министерство культуры и стратегических коммуникаций. Фракция "Слуги народа" согласовала кадровые ротации в правительстве, в частности назначение новых министров и вице-премьеров.

Минкульт будет иметь новое название -  Министерство культуры и стратегических коммуникаций. Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук журналисту УНН.

«Ольга Стефанишина  остается вице-премьер-министром плюс министром юстиции. Будет новое название Минкульта - Министерство культуры и стратегических коммуникаций», - рассказала Кравчук. 

Дополнение

Фракция «Слуги народа» провела заседание, к которому присоединился и Президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщил председатель фракции Давид Арахамия, наработана общая картина кадровых ротаций для усиления государства.

По его словам, по результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства:

-       МИД - Андрей Сибига.

-       Минрегион-вице-премьер - Алексей Кулеба. Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Со временем, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики.

-       Министр юстиции-вице-премьер по евроинтеграции - Ольга Стефанишина.

-       Минвет - Наталья Калмыкова.

-       Министерство культуры и информационной политики - Николай Точицкий. На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом.

-       Минагро - Виталий Коваль.

-       Минмолодежи - Матвей Бедный.

-       Минэкологии - Светлана Гринчук.

-       Минстратпром - Герман Сметанин. Александр Камышин переходит в Офис Президента, где продолжит заниматься вопросами вооружения и инфраструктуры.

Міністерство повернення українців: Арахамія анонсував нову інституцію в уряді4 сентября 2024, 17:41 • 5036 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКультура
Эксклюзив
У Минкульта будет новое название - Кравчук
  •  5733 просмотра

У Минкульта будет новое название - Кравчук

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"
  •  21570 просмотра

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании
  •  28497 просмотра

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024
  •  29168 просмотра

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников
  •  80783 просмотра

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников

Эксклюзив
Вениславский: вероятность ударов с территории беларуси по Украине минимальна
  •  53088 просмотра

Вениславский: вероятность ударов с территории беларуси по Украине минимальна

Эксклюзив
Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  60745 просмотра

Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров
3 сентября 2024, 17:45  •  154017 просмотра

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024
3 сентября 2024, 16:58  •  152113 просмотра

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"
3 сентября 2024, 11:07  •  158476 просмотра

Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"

Популярные

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  95334 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  102249 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

  •  64097 просмотра
МАГАТЭ расширит помощь Украине в области ядерной безопасности

МАГАТЭ расширит помощь Украине в области ядерной безопасности

  •  100602 просмотра
Опрос в Армия+: военные хотят обучаться работе с беспилотными системами

Опрос в Армия+: военные хотят обучаться работе с беспилотными системами

  •  97245 просмотра

Публикации

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников
Эксклюзив

  •  80783 просмотра
Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  95348 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  102251 просмотра
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

3 сентября 2024, 12:49  •  227188 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

3 сентября 2024, 09:11  •  231299 просмотра

Война

россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

  •  20847 просмотра
Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

  •  33406 просмотра
Удар вражескими ракетами по учебному заведению Полтавы: в СБУ озвучили первые версии

Удар вражескими ракетами по учебному заведению Полтавы: в СБУ озвучили первые версии

  •  24552 просмотра
ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

  •  29834 просмотра
Зеленский об операции на Курщине: продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда

Зеленский об операции на Курщине: продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда

  •  29798 просмотра

политика

В ЕС раскритиковали Грузию за принятие законов по "ЛГБТ-пропаганде"

В ЕС раскритиковали Грузию за принятие законов по "ЛГБТ-пропаганде"

  •  13 просмотра
У Минкульта будет новое название - Кравчук

У Минкульта будет новое название - Кравчук
Эксклюзив

  •  5750 просмотра
Министерство возвращения украинцев: Арахамия анонсировал новую институцию в правительстве

Министерство возвращения украинцев: Арахамия анонсировал новую институцию в правительстве

  •  6241 просмотра
«Президент сказал, что я ему нужна": Верещук подтвердила, что переходит в ОПУ

«Президент сказал, что я ему нужна": Верещук подтвердила, что переходит в ОПУ

  •  6265 просмотра
Завтра в ВР день назначений. Заявление на увольнение Кулебы и Верещук действительны - Кравчук

Завтра в ВР день назначений. Заявление на увольнение Кулебы и Верещук действительны - Кравчук

  •  8456 просмотра

Война

россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

  •  20847 просмотра
Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

  •  33406 просмотра
Удар вражескими ракетами по учебному заведению Полтавы: в СБУ озвучили первые версии

Удар вражескими ракетами по учебному заведению Полтавы: в СБУ озвучили первые версии

  •  24552 просмотра
ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

  •  29834 просмотра
Зеленский об операции на Курщине: продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда

Зеленский об операции на Курщине: продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда

  •  29798 просмотра

политика

В ЕС раскритиковали Грузию за принятие законов по "ЛГБТ-пропаганде"

В ЕС раскритиковали Грузию за принятие законов по "ЛГБТ-пропаганде"

  •  13 просмотра
У Минкульта будет новое название - Кравчук

У Минкульта будет новое название - Кравчук
Эксклюзив

  •  5750 просмотра
Министерство возвращения украинцев: Арахамия анонсировал новую институцию в правительстве

Министерство возвращения украинцев: Арахамия анонсировал новую институцию в правительстве

  •  6241 просмотра
«Президент сказал, что я ему нужна": Верещук подтвердила, что переходит в ОПУ

«Президент сказал, что я ему нужна": Верещук подтвердила, что переходит в ОПУ

  •  6265 просмотра
Завтра в ВР день назначений. Заявление на увольнение Кулебы и Верещук действительны - Кравчук

Завтра в ВР день назначений. Заявление на увольнение Кулебы и Верещук действительны - Кравчук

  •  8456 просмотра

Новости Бизнеса

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

  •  23609 просмотра
18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября 2024, 10:10  •  113001 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  120622 просмотра

Экономика

Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

  •  33406 просмотра
В ВР объяснили, почему важно либерализовать экспорт вооружения украинского производства

В ВР объяснили, почему важно либерализовать экспорт вооружения украинского производства

  •  24654 просмотра
Украина усилит продовольственную безопасность благодаря участию в организации сельскохозяйственного развития - нардеп

Украина усилит продовольственную безопасность благодаря участию в организации сельскохозяйственного развития - нардеп

  •  20018 просмотра
Завтра в Украине будут выключать свет в течение суток, но - только одну очередь

Завтра в Украине будут выключать свет в течение суток, но - только одну очередь

  •  16064 просмотра
Увеличение налогов и не только. СМИ назвали основные требования МВФ к Украине

Увеличение налогов и не только. СМИ назвали основные требования МВФ к Украине

  •  24456 просмотра

Киев

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  102255 просмотра
В Киеве временно остановили движение фуникулера

В Киеве временно остановили движение фуникулера

  •  14408 просмотра
В Киеве ввели карантин для борьбы с амброзией

В Киеве ввели карантин для борьбы с амброзией

  •  17961 просмотра
Почти 11 тыс. человек прятались в метро в Киеве во время ночной атаки рф

Почти 11 тыс. человек прятались в метро в Киеве во время ночной атаки рф

  •  28448 просмотра
В Украине с начала года возникло 38 тыс. пожаров на площади почти 43 тыс. га - ГСЧС

В Украине с начала года возникло 38 тыс. пожаров на площади почти 43 тыс. га - ГСЧС

  •  25428 просмотра