У Минкульта будет новое название - Кравчук

Минкульт будет иметь новое название - Министерство культуры и стратегических коммуникаций. Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук журналисту УНН.

«Ольга Стефанишина остается вице-премьер-министром плюс министром юстиции. Будет новое название Минкульта - Министерство культуры и стратегических коммуникаций», - рассказала Кравчук.

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Фракция «Слуги народа» провела заседание, к которому присоединился и Президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщил председатель фракции Давид Арахамия, наработана общая картина кадровых ротаций для усиления государства.

По его словам, по результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства:

- МИД - Андрей Сибига.

- Минрегион-вице-премьер - Алексей Кулеба. Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Со временем, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики.

- Министр юстиции-вице-премьер по евроинтеграции - Ольга Стефанишина.

- Минвет - Наталья Калмыкова.

- Министерство культуры и информационной политики - Николай Точицкий. На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом.

- Минагро - Виталий Коваль.

- Минмолодежи - Матвей Бедный.

- Минэкологии - Светлана Гринчук.

- Минстратпром - Герман Сметанин. Александр Камышин переходит в Офис Президента, где продолжит заниматься вопросами вооружения и инфраструктуры.

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