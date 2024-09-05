Верховная Рада назначила Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций Украины, передает УНН.

"За" назначение Николая Точицкого проголосовало 252 нардепа.

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Николай Точицкий имеет дипломатический опыт, с 2021 по 2024 год занимал должность заместителя главы МИД. Также участвовал в переговорах с рф в беларуси и Турции.

В 2016-2021 годах дипломат представлял Украину при Евросоюзе и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству. В этот же период он занимал должность посла Украины в Бельгии и Люксембурге. А до того шесть лет работал в должности постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Напомним

Сегодня, в Верховную Раду поступили представления о назначении новых министров среди которых был Точицкий.

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