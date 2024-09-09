Уряд змінив назви двох міністерств: які відомства перейменували
Київ • УНН
Кабмін змінив назви Міністерства культури та інформаційної політики і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Уряд змінив назви двох міністерств: які відомства перейменували Кабінет міністрів увалив постанову про перейменування Міністерства культури та інформаційної політики України і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Про це УНН повідомляє із посиланням на постанову від 6 вересня № 1028.
Деталі
Кабінет Міністрів України постановив перейменувати:
- Міністерство культури та інформаційної політики України на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України;
- Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на Міністерство розвитку громад та територій України.
Нагадаємо
Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.
Також парламент призначив Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України.