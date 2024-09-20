Кабмин принял кадровые решения по четырем министерствам, двум РГА и Сумской ОГА
Киев • УНН
Правительство назначило Тимофеева заместителем министра молодежи и спорта. Уволены три заместителя министров, согласовано назначение двух глав РГА и заместителя председателя ОГА.
Правительство назначило Сергея Тимофеева заместителем Министра молодежи и спорта и уволило Ростислава Карандеева с должности заместителя главы Министерства культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, Кабинетом Министров Украины:
Назначен Тимофеев Сергей Александрович заместителем Министра молодежи и спорта Украины.
Уволено:
- Карандеева Ростислава Владимировича с должности первого заместителя Министра культуры и информационной политики Украины;
- Краснолуцкого Александра Васильевича с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Кушнира Максима Валерьевича с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины.
Согласовано назначение:
- Аленина Александра Геннадьевича председателем Кременчугской районной государственной администрации Полтавской области;
- Колоса Юрия Степановича председателем Ровенской районной государственной администрации Ровенской области;
- Дрозденко Алексея Александровича заместителем председателя Сумской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
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