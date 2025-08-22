Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
Київ • УНН
Офіс Президента України реформує штат, збільшуючи відсоток військових та ветеранів серед працівників усіх департаментів. Президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію керівника ОП Андрія Єрмака.
В Офісі Президента збираються впровадити реформу, завдяки якій зросте відсоток військових і ветеранів серед працівників у всіх департаментах, про що оголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Ми впроваджуємо дещо важливе. Мова про людей, які пройшли фронт. (...) Сьогодні я запропонував Президенту України реформувати ОП. Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку. Володимир Зеленський підтримав цю ідею
Деталі
Як зазначили в ОП, Президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію реформувати Офіс Президента для того, щоб суттєву кількість його працівників становили військові з підтвердженим бойовим досвідом і ветерани бойових дій. Відповідну пропозицію вніс керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Ідеться про працівників усіх рівнів у кожному з департаментів.
Як приклад Єрмак навів роботу свого заступника полковника Павла Паліси, який раніше був командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
Єрмак зазначив, що в майбутньому така культура має поширитися на всю державну службу, а також закликав представників бізнесу, ІТ та культури підтримати цю ініціативу.
