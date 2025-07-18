Посли G7 вітають новий уряд України та закликають до реформ
Київ • УНН
Посли країн "Групи семи" привітали новий український уряд під керівництвом Юлії Свириденко та закликали до продовження реформ. Юлія Свириденко, призначена прем'єр-міністром, окреслила пріоритети: забезпечення армії, збільшення виробництва та оптимізація держапарату.
Посли країн "Групи семи" привітали новий український уряд під керівництвом Юлії Свириденко та закликали до продовження реформ. Про це інформує УНН з посиланням на акаунт дипломатів G7 у соціальній мережі Х (Twitter).
Вітаємо Юлію Свириденко та новий Кабмін! Очікуємо на подальшу співпрацю для підтримки України. Поновлений рух в напрямку реформ, верховенства права, боротьби з корупцією, свободи медіа, підтримки громадянського суспільства є ключовим для бізнес-клімату та євроатлантичного шляху України
Нагадаємо, Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром України після відставки Дениса Шмигаля. Раніше Президент Володимир Зеленський вніс проєкт постанови про її призначення.
Юлія Свириденко, новопризначений прем'єр-міністр України, окреслила ключові пріоритети: забезпечення армії, збільшення власного виробництва та оптимізація державного апарату. Вона також наголосила на підтримці підприємців та скороченні видатків.
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