Посли G7 вітають новий уряд України та закликають до реформ

Посли країн "Групи семи" привітали новий український уряд під керівництвом Юлії Свириденко та закликали до продовження реформ. Про це інформує УНН з посиланням на акаунт дипломатів G7 у соціальній мережі Х (Twitter).

Вітаємо Юлію Свириденко та новий Кабмін! Очікуємо на подальшу співпрацю для підтримки України. Поновлений рух в напрямку реформ, верховенства права, боротьби з корупцією, свободи медіа, підтримки громадянського суспільства є ключовим для бізнес-клімату та євроатлантичного шляху України - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром України після відставки Дениса Шмигаля. Раніше Президент Володимир Зеленський вніс проєкт постанови про її призначення.

Юлія Свириденко, новопризначений прем'єр-міністр України, окреслила ключові пріоритети: забезпечення армії, збільшення власного виробництва та оптимізація державного апарату. Вона також наголосила на підтримці підприємців та скороченні видатків.

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