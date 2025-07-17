Свириденко окреслила пріоритети на посаді: забезпечення армії та оптимізація держапарату
Київ • УНН
Юлія Свириденко, новопризначений прем'єр-міністр України, окреслила ключові пріоритети: забезпечення армії, збільшення власного виробництва та оптимізація державного апарату. Вона також наголосила на підтримці підприємців та скороченні видатків.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що головним пріоритетом її урядування будуть забезпечення армії, збільшення власного виробництва та підвищення технологічності Збройних сил. Також буде здійснена оптимізація державного апарату, пише УНН з посиланням на допис Свириденко в Х.
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"Наш Уряд бере курс на самодостатність: військову, економічну та соціальну. Моя головна мета — реальні позитивні результати, які кожен українець відчує в своєму житті… Наші пріоритетні кроки у перші шість місяців — це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська", - заявила Свириденко.
За словами нової очільниці Уряду, буде докладено зусиль задля впровадження нових механізмів підтримки підприємців.
"Ми докладемо всіх зусиль для підтримки українських підприємців. Нам потрібні швидкі та відчутні кроки, мова іде про комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації і подальше впровадження ефективних механізмів підтримки. Щоб все було "зроблено в Україні", - підкреслила прем'єр-міністр.
Також Свириденко повідомила, що буде здійснено оптимізацію державного апарату та скорочення видатків на його утримання.
"Ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату та беремо курс на повний аудит видатків з метою їхнього скорочення. Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати. Вдячна Президенту Володимиру Зеленському за довіру", - додала Свириденко.
Доповнення
Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром України після відставки Дениса Шмигаля. Раніше Президент Володимир Зеленський вніс проєкт постанови про її призначення.