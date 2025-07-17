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Свириденко обозначила приоритеты на посту: обеспечение армии и оптимизация госаппарата

Киев • УНН

 • 1484 просмотра

Юлия Свириденко, новоназначенный премьер-министр Украины, обозначила ключевые приоритеты: обеспечение армии, увеличение собственного производства и оптимизация государственного аппарата. Она также подчеркнула поддержку предпринимателей и сокращение расходов.

Свириденко обозначила приоритеты на посту: обеспечение армии и оптимизация госаппарата

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что главным приоритетом ее правительства будут обеспечение армии, увеличение собственного производства и повышение технологичности Вооруженных сил. Также будет осуществлена оптимизация государственного аппарата, пишет УНН со ссылкой на сообщение Свириденко в Х.

Детали

"Наше Правительство берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную. Моя главная цель — реальные положительные результаты, которые каждый украинец почувствует в своей жизни… Наши приоритетные шаги в первые шесть месяцев — это качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска", - заявила Свириденко.

По словам новой главы Правительства, будут приложены усилия для внедрения новых механизмов поддержки предпринимателей.

"Мы приложим все усилия для поддержки украинских предпринимателей. Нам нужны быстрые и ощутимые шаги, речь идет о комплексной дерегуляции, прекращении несанкционированного давления на бизнес, ускорении большой приватизации и дальнейшем внедрении эффективных механизмов поддержки. Чтобы все было "сделано в Украине", - подчеркнула премьер-министр.

Также Свириденко сообщила, что будет осуществлена оптимизация государственного аппарата и сокращение расходов на его содержание.

"Мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. Никакой политической лояльности, только цифры и результаты. Благодарна Президенту Владимиру Зеленскому за доверие", - добавила Свириденко.

Дополнение

Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины после отставки Дениса Шмыгаля. Ранее Президент Владимир Зеленский внес проект постановления о ее назначении.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Экономикаполитика
Юлия Свириденко
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
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