Свириденко обозначила приоритеты на посту: обеспечение армии и оптимизация госаппарата

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что главным приоритетом ее правительства будут обеспечение армии, увеличение собственного производства и повышение технологичности Вооруженных сил. Также будет осуществлена оптимизация государственного аппарата, пишет УНН со ссылкой на сообщение Свириденко в Х.

Детали

"Наше Правительство берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную. Моя главная цель — реальные положительные результаты, которые каждый украинец почувствует в своей жизни… Наши приоритетные шаги в первые шесть месяцев — это качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска", - заявила Свириденко.

По словам новой главы Правительства, будут приложены усилия для внедрения новых механизмов поддержки предпринимателей.

"Мы приложим все усилия для поддержки украинских предпринимателей. Нам нужны быстрые и ощутимые шаги, речь идет о комплексной дерегуляции, прекращении несанкционированного давления на бизнес, ускорении большой приватизации и дальнейшем внедрении эффективных механизмов поддержки. Чтобы все было "сделано в Украине", - подчеркнула премьер-министр.

Также Свириденко сообщила, что будет осуществлена оптимизация государственного аппарата и сокращение расходов на его содержание.

"Мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. Никакой политической лояльности, только цифры и результаты. Благодарна Президенту Владимиру Зеленскому за доверие", - добавила Свириденко.

Дополнение

Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины после отставки Дениса Шмыгаля. Ранее Президент Владимир Зеленский внес проект постановления о ее назначении.