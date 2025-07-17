Свириденко обозначила приоритеты на посту: обеспечение армии и оптимизация госаппарата
Киев • УНН
Юлия Свириденко, новоназначенный премьер-министр Украины, обозначила ключевые приоритеты: обеспечение армии, увеличение собственного производства и оптимизация государственного аппарата. Она также подчеркнула поддержку предпринимателей и сокращение расходов.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что главным приоритетом ее правительства будут обеспечение армии, увеличение собственного производства и повышение технологичности Вооруженных сил. Также будет осуществлена оптимизация государственного аппарата, пишет УНН со ссылкой на сообщение Свириденко в Х.
Детали
"Наше Правительство берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную. Моя главная цель — реальные положительные результаты, которые каждый украинец почувствует в своей жизни… Наши приоритетные шаги в первые шесть месяцев — это качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска", - заявила Свириденко.
По словам новой главы Правительства, будут приложены усилия для внедрения новых механизмов поддержки предпринимателей.
"Мы приложим все усилия для поддержки украинских предпринимателей. Нам нужны быстрые и ощутимые шаги, речь идет о комплексной дерегуляции, прекращении несанкционированного давления на бизнес, ускорении большой приватизации и дальнейшем внедрении эффективных механизмов поддержки. Чтобы все было "сделано в Украине", - подчеркнула премьер-министр.
Также Свириденко сообщила, что будет осуществлена оптимизация государственного аппарата и сокращение расходов на его содержание.
"Мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. Никакой политической лояльности, только цифры и результаты. Благодарна Президенту Владимиру Зеленскому за доверие", - добавила Свириденко.
Дополнение
Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины после отставки Дениса Шмыгаля. Ранее Президент Владимир Зеленский внес проект постановления о ее назначении.