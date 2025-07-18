Послы G7 приветствуют новое правительство Украины и призывают к реформам
Киев • УНН
Послы стран «Группы семи» приветствовали новое украинское правительство под руководством Юлии Свириденко и призвали к продолжению реформ. Юлия Свириденко, назначенная премьер-министром, обозначила приоритеты: обеспечение армии, увеличение производства и оптимизация госаппарата.
Послы стран "Группы семи" приветствовали новое украинское правительство под руководством Юлии Свириденко и призвали к продолжению реформ. Об этом информирует УНН со ссылкой на аккаунт дипломатов G7 в социальной сети Х (Twitter).
Приветствуем Юлию Свириденко и новый Кабмин! Ожидаем дальнейшего сотрудничества для поддержки Украины. Обновленное движение в направлении реформ, верховенства права, борьбы с коррупцией, свободы медиа, поддержки гражданского общества является ключевым для бизнес-климата и евроатлантического пути Украины
Напомним, Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины после отставки Дениса Шмыгаля. Ранее Президент Владимир Зеленский внес проект постановления о ее назначении.
Юлия Свириденко, новоназначенный премьер-министр Украины, очертила ключевые приоритеты: обеспечение армии, увеличение собственного производства и оптимизация государственного аппарата. Она также подчеркнула поддержку предпринимателей и сокращение расходов.
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло17.07.25, 16:29 • 186963 просмотра