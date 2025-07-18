Послы G7 приветствуют новое правительство Украины и призывают к реформам

Послы стран "Группы семи" приветствовали новое украинское правительство под руководством Юлии Свириденко и призвали к продолжению реформ. Об этом информирует УНН со ссылкой на аккаунт дипломатов G7 в социальной сети Х (Twitter).

Приветствуем Юлию Свириденко и новый Кабмин! Ожидаем дальнейшего сотрудничества для поддержки Украины. Обновленное движение в направлении реформ, верховенства права, борьбы с коррупцией, свободы медиа, поддержки гражданского общества является ключевым для бизнес-климата и евроатлантического пути Украины - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины после отставки Дениса Шмыгаля. Ранее Президент Владимир Зеленский внес проект постановления о ее назначении.

Юлия Свириденко, новоназначенный премьер-министр Украины, очертила ключевые приоритеты: обеспечение армии, увеличение собственного производства и оптимизация государственного аппарата. Она также подчеркнула поддержку предпринимателей и сокращение расходов.

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