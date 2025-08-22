Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
Офис Президента Украины реформирует штат, увеличивая процент военных и ветеранов среди сотрудников всех департаментов. Президент Владимир Зеленский поддержал предложение руководителя ОП Андрея Ермака.
В Офисе Президента собираются внедрить реформу, благодаря которой возрастет процент военных и ветеранов среди сотрудников во всех департаментах, о чем объявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Мы внедряем нечто важное. Речь о людях, прошедших фронт. (...) Сегодня я предложил Президенту Украины реформировать ОП. Идея в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения. Владимир Зеленский поддержал эту идею
Как отметили в ОП, Президент Владимир Зеленский поддержал предложение реформировать Офис Президента для того, чтобы существенное количество его работников составляли военные с подтвержденным боевым опытом и ветераны боевых действий. Соответствующее предложение внес руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Речь идет о работниках всех уровней в каждом из департаментов.
В качестве примера Ермак привел работу своего заместителя полковника Павла Палисы, который ранее был командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Ермак отметил, что в будущем такая культура должна распространиться на всю государственную службу, а также призвал представителей бизнеса, IT и культуры поддержать эту инициативу.
