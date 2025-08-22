Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента

$41.220.16
47.980.19
ukenru
05:52 • 5168 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 16074 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 32990 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 33790 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 41317 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 23348 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 34142 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 72253 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 79384 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 82032 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.8м/с
70%
741мм
Популярные новости
Магаданскую область РФ накрыло мощное наводнение: мосты разрушены, бензовозы под водойVideo21 августа, 22:38 • 7556 просмотра
Заявление Лаврова сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном по гарантиям безопасности Украины - Bloomberg22 августа, 00:11 • 6392 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 10482 просмотра
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине02:43 • 12983 просмотра
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto03:12 • 10382 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 32991 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 7976 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 41318 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 112910 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 136903 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Петер Сийярто
Тулси Габбард
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Венгрия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 10503 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 77476 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 71293 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 69563 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 95844 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Доллар США
Нефть
Шахед-136

Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Офис Президента Украины реформирует штат, увеличивая процент военных и ветеранов среди сотрудников всех департаментов. Президент Владимир Зеленский поддержал предложение руководителя ОП Андрея Ермака.

Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента

В Офисе Президента собираются внедрить реформу, благодаря которой возрастет процент военных и ветеранов среди сотрудников во всех департаментах, о чем объявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Мы внедряем нечто важное. Речь о людях, прошедших фронт. (...) Сегодня я предложил Президенту Украины реформировать ОП. Идея в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения. Владимир Зеленский поддержал эту идею

- написал Ермак.

Детали

Как отметили в ОП, Президент Владимир Зеленский поддержал предложение реформировать Офис Президента для того, чтобы существенное количество его работников составляли военные с подтвержденным боевым опытом и ветераны боевых действий. Соответствующее предложение внес руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Речь идет о работниках всех уровней в каждом из департаментов.

В качестве примера Ермак привел работу своего заместителя полковника Павла Палисы, который ранее был командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Ермак отметил, что в будущем такая культура должна распространиться на всю государственную службу, а также призвал представителей бизнеса, IT и культуры поддержать эту инициативу.

Послы G7 приветствуют новое правительство Украины и призывают к реформам18.07.25, 23:39 • 4326 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Telegram
Министерство по делам ветеранов
Офис Президента Украины
Вооруженные силы Украины
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Украина