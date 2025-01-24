У "Дії" з'являться нові послуги для ветеранів та родин загиблих: що зміниться

У "Дії" невдовзі з'являться нові електронні послуги для ветеранів та родин загиблих, повідомили у Мінветеранів у п'ятницю, пише УНН.

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Як вказано, сьогодні розпочали бета-тестування електронної послуги з отримання через портал "Дія" статусів:

особи з інвалідністю внаслідок війни

статусу члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України

"Ми продовжуємо цифровізовувати послуги для ветеранів, одночасно забезпечуючи їх доступність "офлайн" та "онлайн". Нові послуги мінімізують бюрократію та полегшать отримання статусів для ветеранів та їх близьких. В результаті ветерани та родини загиблих (померлих) Захисників та Захисниць отримають зручне подання заяви на отримання статусу, а уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики - електронний кабінет для опрацювання таких заяв", - зазначила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

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