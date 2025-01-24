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У "Дії" з'являться нові послуги для ветеранів та родин загиблих: що зміниться

У "Дії" з'являться нові послуги для ветеранів та родин загиблих: що зміниться

Київ • УНН

 • 40052 перегляди

Мінветеранів та Мінцифри запускають бета-тестування нових електронних послуг в Дії для отримання статусів. Послуги доступні для осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників.

У "Дії" невдовзі з'являться нові електронні послуги для ветеранів та родин загиблих, повідомили у Мінветеранів у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Як вказано, сьогодні розпочали бета-тестування електронної послуги з отримання через портал "Дія" статусів:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни
    • статусу члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України

      "Ми продовжуємо цифровізовувати послуги для ветеранів, одночасно забезпечуючи їх доступність "офлайн" та "онлайн". Нові послуги мінімізують бюрократію та полегшать отримання статусів для ветеранів та їх близьких. В результаті ветерани та родини загиблих (померлих) Захисників та Захисниць отримають зручне подання заяви на отримання статусу, а уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики - електронний кабінет для опрацювання таких заяв", - зазначила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

      Ветерани отримуватимуть по 1500 грн на спорт: як і коли можна буде оформити виплати03.01.25, 15:59 • 33140 переглядiв

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

      СуспільствоВійна
      ministerstvo-u-spravakh-veteraniv-ukrainaМіністерство у справах ветеранів
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