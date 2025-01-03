Ветерани отримуватимуть по 1500 грн на спорт: як і коли можна буде оформити виплати
Київ • УНН
З січня держава виплачуватиме ветеранам війни по 1500 грн щоквартально для занять спортом. Оформити допомогу можна буде через застосунок Дія, кошти надходитимуть автоматично протягом року.
Ветерани та ветеранки війни в січні отримуватимуть грошову допомогу у розмірі 1 500 грн щоквартально для заняття фізичною культурою та спортом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
Кабмін ухвалив відповідну постанову.
"Незабаром учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн від держави на оплату послуг спортивних клубів. Подати заяву на отримання грошей можна буде через застосунок Дія. Вони надходитимуть на спеціальний рахунок ветерана щоквартально в автоматичному режимі впродовж року", - йдеться в повідомленні.
Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова зазначила, що спорт – один з найефективніших засобів реабілітації й відновлення психологічного здоров’я, а також інтеграції в суспільне життя.
"Вже у січні ветерани й ветеранки війни зможуть отримувати щоквартальну допомогу у 1 500 грн на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Прем'єр Шмигаль повідомляв, що понад 460 фахівців із супроводу ветеранів працюють в Україні. Щомісяця їх ставатиме все більше.
Кабмін схвалив стратегію ветеранської політики до 2030 року з трьома ключовими цілями. План передбачає покращення добробуту ветеранів, їх вшанування та залучення до національної безпеки.