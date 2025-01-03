Ветераны будут получать по 1500 грн на спорт: как и когда можно будет оформить выплаты
Киев • УНН
С января государство будет выплачивать ветеранам войны по 1500 грн ежеквартально для занятий спортом. Оформить помощь можно будет через приложение Дія, средства будут поступать автоматически в течение года.
Ветераны и ветеранки войны в январе будут получать денежную помощь в размере 1 500 грн ежеквартально для занятия физической культурой и спортом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.
Кабмин принял соответствующее постановление.
«Вскоре участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны смогут ежеквартально получать по 1 500 грн от государства на оплату услуг спортивных клубов. Подать заявление на получение денег можно будет через приложение Дія. Они будут поступать на специальный счет ветерана ежеквартально в автоматическом режиме в течение года», - говорится в сообщении.
Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова отметила, что спорт - одно из самых эффективных средств реабилитации и восстановления психологического здоровья, а также интеграции в общественную жизнь.
«Уже в январе ветераны и ветеранки войны смогут получать ежеквартальную помощь в 1 500 грн на посещение спортивных залов, бассейнов и других учреждений физической культуры и спорта», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Премьер Шмыгаль сообщал, что более 460 специалистов по сопровождению ветеранов работают в Украине. Ежемесячно их будет становиться все больше.
Кабмин одобрил стратегию ветеранской политики до 2030 года с тремя ключевыми целями. План предусматривает улучшение благосостояния ветеранов, их чествование и привлечение к национальной безопасности.