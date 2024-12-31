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В Україні працюють понад 460 фахівців із супроводу ветеранів, їх ставатиме більше

В Україні працюють понад 460 фахівців із супроводу ветеранів, їх ставатиме більше

Київ • УНН

 • 21752 перегляди

В Україні працюють 460 фахівців із супроводу ветеранів, їх кількість зростатиме щомісяця. Держава надає комплексну підтримку: від безкоштовного зубопротезування до житла та грантів на бізнес.

Понад 460 фахівців із супроводу ветеранів працюють в Україні. Щомісяця їх ставатиме все більше. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.

"Майже 20 тисяч військових та ветеранів скористалися послугою з безоплатного зубопротезування та зуболікування. Більш як 4,6 тисячі захисників отримали власні оселі. Працюють понад 460 фахівців із супроводу ветеранів. Щомісяця їх ставатиме все більше", - сказав Шмигаль.

Також він нагадав, що завдяки грантовій підтримці від держави започатковано тисячу ветеранських бізнесів.

"Електронне посвідчення ветерана працює, і ним вже користується понад 350 тис. людей. Маємо 1480 "єдиних вікон" у ЦНАПах для ветеранів та їхніх родин. Розширили програму безоплатного протезування. Граничні ціни на протези підвищеної функціональності збільшені, а процедура отримання такого протеза спрощена", - розповів Шмигаль.

Доповнення

3 грудня повідомлялося, що на платформі е-Ветеран тепер можна подати заяву до фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Кабмін схвалив стратегію ветеранської політики до 2030 року з трьома ключовими цілями. План передбачає покращення добробуту ветеранів, їх вшанування та залучення до національної безпеки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійнаПолітика
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

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