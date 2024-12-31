В Украине работают более 460 специалистов по сопровождению ветеранов, их будет становиться больше
Киев • УНН
В Украине работают 460 специалистов по сопровождению ветеранов, их количество будет расти ежемесячно. Государство оказывает комплексную поддержку: от бесплатного зубопротезирования до жилья и грантов на бизнес.
Более 460 специалистов по сопровождению ветеранов работают в Украине. Ежемесячно их будет становиться все больше. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.
«Почти 20 тысяч военных и ветеранов воспользовались услугой по бесплатному зубопротезированию и зуболечению. Более 4,6 тысячи защитников получили собственное жилье. Работают более 460 специалистов по сопровождению ветеранов. Ежемесячно их будет становиться все больше», - сказал Шмыгаль.
Также он напомнил, что благодаря грантовой поддержке от государства начато тысячу ветеранских бизнесов.
«Электронное удостоверение ветерана работает, и им уже пользуется более 350 тыс. человек. Есть 1480 «единых окон» в ЦПАУ для ветеранов и их семей. Расширили программу бесплатного протезирования. Предельные цены на протезы повышенной функциональности увеличены, а процедура получения такого протеза упрощена», - рассказал Шмыгаль.
Дополнение
3 декабря сообщалось, что на платформе е-Ветеран теперь можно подать заявление к специалистам по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.
Кабмин одобрил стратегию ветеранской политики до 2030 года с тремя ключевыми целями. План предусматривает улучшение благосостояния ветеранов, их чествование и привлечение к национальной безопасности.