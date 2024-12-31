В Украине работают более 460 специалистов по сопровождению ветеранов, их будет становиться больше

ukenru
Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
12:21 • 23829 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
10:23 • 76415 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 110072 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 133862 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
 • 185292 просмотра

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Гадания и приметы: развлечения на Новый год
 • 151728 просмотра

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Эксклюзив
Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу
 • 137383 просмотра

Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

Эксклюзив
Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист
 • 115731 просмотра

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Эксклюзив
Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов
 • 108376 просмотра

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов

Эксклюзив
Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января
 • 104715 просмотра

Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

 • 106198 просмотра
Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

09:04 • 66896 просмотра
От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

09:31 • 64317 просмотра
«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

09:53 • 50759 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

10:49 • 31200 просмотра
публикации
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 185280 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 139568 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 242195 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 217469 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 233695 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

13:56 • 1293 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

10:49 • 31200 просмотра
Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

10:43 • 29508 просмотра
«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

09:53 • 50759 просмотра
От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

09:31 • 64317 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Украине работают более 460 специалистов по сопровождению ветеранов, их будет становиться больше

В Украине работают более 460 специалистов по сопровождению ветеранов, их будет становиться больше

Киев  •  УНН

 • 7552 просмотра

Read in English

В Украине работают 460 специалистов по сопровождению ветеранов, их количество будет расти ежемесячно. Государство оказывает комплексную поддержку: от бесплатного зубопротезирования до жилья и грантов на бизнес.

Более 460 специалистов по сопровождению ветеранов работают в Украине. Ежемесячно их будет становиться все больше. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

«Почти 20 тысяч военных и ветеранов воспользовались услугой по бесплатному зубопротезированию и зуболечению. Более 4,6 тысячи защитников получили собственное жилье. Работают более 460 специалистов по сопровождению ветеранов. Ежемесячно их будет становиться все больше», - сказал Шмыгаль.

Также он напомнил, что благодаря грантовой поддержке от государства начато тысячу ветеранских бизнесов.

«Электронное удостоверение ветерана работает, и им уже пользуется более 350 тыс. человек. Есть 1480 «единых окон» в ЦПАУ для ветеранов и их семей. Расширили программу бесплатного протезирования. Предельные цены на протезы повышенной функциональности увеличены, а процедура получения такого протеза упрощена», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

3 декабря сообщалось, что на платформе е-Ветеран теперь можно подать заявление к специалистам по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Кабмин одобрил стратегию ветеранской политики до 2030 года с тремя ключевыми целями. План предусматривает улучшение благосостояния ветеранов, их чествование и привлечение к национальной безопасности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойнаполитика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль