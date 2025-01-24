В «Дії» появятся новые услуги для ветеранов и семей погибших: что изменится
Киев • УНН
Минветеранов и Минцифры запускают бета-тестирование новых электронных услуг в Дії для получения статусов. Услуги доступны для лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников.
В «Дії» вскоре появятся новые электронные услуги для ветеранов и семей погибших, сообщили в Минветеранов в пятницу, пишет УНН.
Детали
Как указано, сегодня начали бета-тестирование электронной услуги по получению через портал «Дія» статусов:
- лица с инвалидностью вследствие войны
- статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины
«Мы продолжаем цифровизировать услуги для ветеранов, одновременно обеспечивая их доступность «офлайн» и «онлайн». Новые услуги минимизируют бюрократию и облегчат получение статусов для ветеранов и их близких. В результате ветераны и семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц получат удобную подачу заявления на получение статуса, а уполномоченные лица местных структурных подразделений по вопросам ветеранской политики - электронный кабинет для обработки таких заявлений», - отметила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.
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