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В «Дії» появятся новые услуги для ветеранов и семей погибших: что изменится

В «Дії» появятся новые услуги для ветеранов и семей погибших: что изменится

Киев  •  УНН

 • 3804 просмотра

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Минветеранов и Минцифры запускают бета-тестирование новых электронных услуг в Дії для получения статусов. Услуги доступны для лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников.

В «Дії» вскоре появятся новые электронные услуги для ветеранов и семей погибших, сообщили в Минветеранов в пятницу, пишет УНН.

Детали

Как указано, сегодня начали бета-тестирование электронной услуги по получению через портал «Дія» статусов:

  • лица с инвалидностью вследствие войны
  • статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины

«Мы продолжаем цифровизировать услуги для ветеранов, одновременно обеспечивая их доступность «офлайн» и «онлайн». Новые услуги минимизируют бюрократию и облегчат получение статусов для ветеранов и их близких. В результате ветераны и семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц получат удобную подачу заявления на получение статуса, а уполномоченные лица местных структурных подразделений по вопросам ветеранской политики - электронный кабинет для обработки таких заявлений», - отметила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

Ветераны будут получать по 1500 грн на спорт: как и когда можно будет оформить выплаты03.01.25, 15:59 • 32452 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
ministerstvo-u-spravakh-veteraniv-ukrainaМинистерство по делам ветеранов
ukrainaУкраина

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