В Украине на сегодня сгенерировано 220 тысяч удостоверений ветерана войны. Об этом сообщил заместитель директора Департамента цифрового развития и трансформации Министерства по делам ветеранов - начальником отдела ведения государственного Реестра Денис Берестов во время прямого эфира, организованного Минветеранов, передает корреспондент УНН.

Согласно данным из Единого государственного реестра ветеранов войны, сгенерировано более 220 тысяч удостоверений ветеранов войны - отметил Берестов.

По его словам, в системе до сих пор есть ошибки, которые делают невозможным генерирование удостоверения, или отсутствие данных.

Напомним

Правительство приняло постановление по обеспечению профессиональной адаптации ветеранов войны, членов их семей, семей павших защитников и защитниц. В частности, определены категории лиц, которые будут получать услугу по профессиональной адаптации в первоочередном порядке.