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МХП получила золотую награду за программу поддержки военных и ветеранов от Глобального договора ООН

Киев  •  УНН

 • 917 просмотра

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Программа «МХП Поруч» получила высшую награду Глобального договора ООН в категории «Мир». Компания создала экосистему поддержки для военных и ветеранов в 13 областях Украины.

Программа поддержки военных и ветеранов "МХП Поруч" получила высшую награду Глобального договора ООН в Украине в категории "Мир (Воины света)" на ежегодном международном конкурсе Partnership for Sustainability Award 2024. Награда отмечает усилия программы в помощи защитникам и защитницам Украины. 

О важности поддержки военных и ветеранов 

В Украине уже зарегистрировано более 1,2 млн ветеранов. Министерство ветеранов Украины прогнозирует, что их количество может достичь 5-6 млн человек вместе с семьями. Исследование группы Рейтинг в марте 2024 года показало, что среди вызовов, с которыми сталкиваются ветераны, восстановление физического и ментального здоровья, а также трудоустройство. Поскольку только в МХП количество сотрудников, которые сейчас служат, более 2 600 военных, а ветеранское сообщество насчитывает более 600 человек, весной 2023 года компания запустила программу реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч". 

Осенью 2023 года в рамках программы "МХП Поруч" создали Центр по взаимодействию с военными и ветеранами, координаторы и эксперты которого обеспечивают индивидуальное сопровождение и комплексную поддержку: от гуманитарной помощи военным частям, медицинской, психологической и правовой помощи до социальной реинтеграции и профессиональной адаптации. Для удобства и оперативности помощи также была запущена круглосуточная горячая линия для обращений и консультаций и телеграмм-канал "Сила ветеранов". 

"Нам удалось создать мощную экосистему поддержки для военных, ветеранов и их семей в 13 областях Украины, где присутствуют производственные мощности компании МХП. Сейчас в фокусе программы "МХП Поруч" - поддержка ветеранского предпринимательства, развитие ветеранских пространств и адаптивного спорта. В этом году поддержали 21 ветеранское пространство в разных общинах страны. Также совместно с партнерами открываем 15 адаптивных клубов в разных громадах в рамках конкурса социальных инициатив "Час діяти, Нестримні". Наша программа создает условия и предоставляет возможности для реинтеграции и реадаптации наших защитников во время службы и на пути возвращения к гражданской жизни", - рассказывает Юрий Мельник, заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП.

Также компания совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП - Громаді" получили серебряную награду в номинации "Экономическое развитие" за проект по восстановлению пяти музеев. Этот проект имеет целью сохранение и восстановление культурного наследия Украины.

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Международная премия Partnership for Sustainability Award 2024 направлена на признание проектов, которые поддерживают Украину во время войны и работают над достижением Целей устойчивого развития. В нынешнем конкурсе приняли участие инициативы из 13 стран, среди которых Украина, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Турция, Франция и другие.

В этом году награждение происходило в пяти категориях:

  • Мир (Воины света) - помощь военным, гражданским пострадавшим, защита прав человека.
  • Планета - минимизация экологических последствий войны, зеленые инновации.
  • Экономическое развитие - восстановление инфраструктуры, противодействие коррупции.
  • Общество - инклюзивность, образование, культура.
  • Диджитализация - внедрение инновационных цифровых решений.

Справка

"МХП Поруч" - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей общин, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь военным частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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