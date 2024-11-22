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Правительство предлагает увеличить до 15 млн грн выплаты для семей погибших гражданских, которые защищали Украину

Правительство предлагает увеличить до 15 млн грн выплаты для семей погибших гражданских, которые защищали Украину

Киев  •  УНН

 • 10177 просмотра

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Кабмин одобрил законопроект об увеличении выплат семьям погибших гражданских защитников с 1,9 до 15 млн грн. Также правительство усиливает поддержку ветеранского спорта для реабилитации.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается увеличить с 1,9 млн грн. до 15 млн грн выплаты для семей гражданских, которые погибли защищая государство в начале

полномасштабного вторжения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Одобрили сегодня два законопроекта, которые направлены на поддержку ветеранов и чествование подвига наших защитников и защитниц. Первый касается справедливого подхода к определению выплат семьям погибших защитников", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что в начале полномасштабной войны многие украинцы взяли оружие в руки и защищали государство в статусе гражданских лиц.

"Для семей таких погибших гражданских предусмотрена выплата в размере 1,9 млн грн. Мы предлагаем увеличить ее до 15 млн грн, и считаем, что это правильно и справедливо. Это поможет поддержать семьи тех, кто погиб, защищая наше государство и будущее", - сообщил Шмыгаль.

Второй законопроект по его словам, касается ветеранского спорта, который в правительстве видят одним из ключевых элементов для реабилитации и адаптации.

"Усиливаем способность Минветеранов в этом направлении и использование имеющейся сети спортивных учреждений для ветеранов", - сказал Шмыгаль.

Зеленский анонсировал масштабные изменения для ветеранов в 2025 году19 нояб. 2024, 14:27 • 13776 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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