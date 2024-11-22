Правительство предлагает увеличить до 15 млн грн выплаты для семей погибших гражданских, которые защищали Украину

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается увеличить с 1,9 млн грн. до 15 млн грн выплаты для семей гражданских, которые погибли защищая государство в начале

полномасштабного вторжения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Одобрили сегодня два законопроекта, которые направлены на поддержку ветеранов и чествование подвига наших защитников и защитниц. Первый касается справедливого подхода к определению выплат семьям погибших защитников", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что в начале полномасштабной войны многие украинцы взяли оружие в руки и защищали государство в статусе гражданских лиц.

"Для семей таких погибших гражданских предусмотрена выплата в размере 1,9 млн грн. Мы предлагаем увеличить ее до 15 млн грн, и считаем, что это правильно и справедливо. Это поможет поддержать семьи тех, кто погиб, защищая наше государство и будущее", - сообщил Шмыгаль.

Второй законопроект по его словам, касается ветеранского спорта, который в правительстве видят одним из ключевых элементов для реабилитации и адаптации.

"Усиливаем способность Минветеранов в этом направлении и использование имеющейся сети спортивных учреждений для ветеранов", - сказал Шмыгаль.

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