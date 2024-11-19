Зеленский анонсировал масштабные изменения для ветеранов в 2025 году

В Украине в 2025 году амбулаторные реабилитационные отделения должны быть в каждой общине, где есть лечебное учреждение. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский выступая в ВР во время представления «Плана устойчивости», передает УНН.

«Десятый пункт Плана устойчивости - «Политика героев». Мы все понимаем, какие вещи нужны. Урегулирование перехода с военной службы в статус ветерана. Привлечение ветеранов на государственную службу. Программы поддержки ветеранов и семей наших воинов. Полная интеграция ветеранов в общественную и экономическую жизнь. Образование для ветеранов. Поддержка в образовании детей наших воинов. Надлежащая реабилитация после ранений, после плена. Надлежащая коммуникация с семьями павших воинов и пропавших без вести. Надлежащая поддержка», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что все должно дать институциональную гарантию того, что государство и общество всегда рядом с ветераном и его семьей. И это нужно полностью, системно реализовать.

Что уже делается? Первое - здоровье ветеранов. Реабилитация. В каждой кластерной и надкластерной больнице создаются реабилитационные отделения и центры ментального здоровья. Задача для чиновников, для местной власти: в 25-м году амбулаторные реабилитационные отделения должны быть в каждой громаде, где есть лечебное учреждение - заявил Зеленский.

Он отметил, что со следующего года запускается и дополнительная оплата для семейных врачей за декларации, заключенные с ветеранами.

Второе - завершены подготовительные работы для запуска программы помощника ветерана. Приняты необходимые нормативные акты, выделены в бюджете средства, в следующем году запланировано обучить и оплатить труд 11 тысяч специалистов по сопровождению ветеранов.Третье - сеть ветеранских пространств. В каждом районе нашей страны должно быть такое пространство. По меньшей мере 80 новых ветеранских пространств будут построены в громадах в следующем году - сказал Зеленский.

Четвертое по словам Президента, это программы экономической и социальной поддержки для ветеранов.

«Один из ключевых вопросов - это свой дом. За этот год при всех сложностях почти 4,5 тысячи семей ветеранов были обеспечены помощью на приобретение жилья. И отдельно действует наша программа особого уважения к Героям Украины. 274 семьи Героев обеспечены квартирами», - сообщил Президент.

«Пятое - образовательные программы. 2200 ветеранов получили в этом году новое образование в центрах профессионально-технического образования. В следующем году продолжим такие программы обучения. С первого января нового года будет действовать программа поддержки образования для детей ветеранов. И это очень важно. И в специальных приложениях к этому пункту Плана устойчивости должно быть еще ощутимое количество и качество программ в поддержку ветеранской политики», - отметил Зеленский.

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