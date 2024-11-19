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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский презентовал в Раде План устойчивости из 10 пунктов - нардеп

Зеленский презентовал в Раде План устойчивости из 10 пунктов - нардеп

Киев  •  УНН

 • 6697 просмотра

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Президент Украины представил в Верховной Раде «План устойчивости», состоящий из 10 ключевых направлений. План включает единство, фронт, оружие, деньги, энергетику, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и политику героев.

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План устойчивости, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.

Детали

"Зеленский представил в Раде "План устойчивости", – написал Гончаренко.

По его словам, он состоит из 10 пунктов:

1. Единство

2. Фронт

3. Оружие

4. Деньги

5. Энергетика

6. Безопасность

7. Громады

8. Человеческий капитал

9. Культурный суверенитет

10. Политика героев

"Это доктрина, которая должна провести Украину от войны в мир", - написал Гончаренко.

Нардеп Ярослав Железняк описал более конкретно о том, что говорил Зеленский:

• Выборов не будет. "Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы!"

• Уменьшение мобилизационного возраста не будет. "Наше государство не готовит снижение мобилизационного возраста"

• Будет введен Военный омбудсмен и Технологическая ставка.

• Прямые средства для бригад должны быть увеличены.

• В марте 2025 года будет индексация пенсий на уровень инфляции.

• Будет создано Министерство объединения Украины и до конца года представят кандидатуру министра

• До конца года будут заполнены все вакансии украинских послов. Также замены по странам G7

• Инициируют введение "культурного Рамштайна"

• Введение "помощника ветерана". 11 000 специалистов по сопровождению ветеранов в следующем году.

"Весь план с приложениями будет представлен только в декабре", - добавил Железняк.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутренний план усиления Украины, который будет состоять из 10 пунктов, будет представлен на следующей неделе. Уже проработано несколько пунктов, в частности, касающихся культурного наследия Украины, а также по безопасности Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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