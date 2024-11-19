Зеленский презентовал в Раде План устойчивости из 10 пунктов - нардеп
Киев • УНН
Президент Украины представил в Верховной Раде «План устойчивости», состоящий из 10 ключевых направлений. План включает единство, фронт, оружие, деньги, энергетику, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и политику героев.
Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План устойчивости, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.
Детали
"Зеленский представил в Раде "План устойчивости", – написал Гончаренко.
По его словам, он состоит из 10 пунктов:
1. Единство
2. Фронт
3. Оружие
4. Деньги
5. Энергетика
6. Безопасность
7. Громады
8. Человеческий капитал
9. Культурный суверенитет
10. Политика героев
"Это доктрина, которая должна провести Украину от войны в мир", - написал Гончаренко.
Нардеп Ярослав Железняк описал более конкретно о том, что говорил Зеленский:
• Выборов не будет. "Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы!"
• Уменьшение мобилизационного возраста не будет. "Наше государство не готовит снижение мобилизационного возраста"
• Будет введен Военный омбудсмен и Технологическая ставка.
• Прямые средства для бригад должны быть увеличены.
• В марте 2025 года будет индексация пенсий на уровень инфляции.
• Будет создано Министерство объединения Украины и до конца года представят кандидатуру министра
• До конца года будут заполнены все вакансии украинских послов. Также замены по странам G7
• Инициируют введение "культурного Рамштайна"
• Введение "помощника ветерана". 11 000 специалистов по сопровождению ветеранов в следующем году.
"Весь план с приложениями будет представлен только в декабре", - добавил Железняк.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутренний план усиления Украины, который будет состоять из 10 пунктов, будет представлен на следующей неделе. Уже проработано несколько пунктов, в частности, касающихся культурного наследия Украины, а также по безопасности Украины.