Зеленский собрал совещание по Плану устойчивости: обсуждали пункт о политике героев
Киев • УНН
Президент провел совещание по политике героев в рамках внутреннего Плана устойчивости Украины. Обсуждались конкретные программы поддержки воинов и вопросы памяти о войне.
Провел сегодня еще одно совещание по подготовке нашего внутреннего Плана устойчивости - пункт о политике героев. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
"Довольно широкое было совещание - не только Министерство ветеранов. Различные чиновники. Много аспектов. И очень важно, чтобы было не меньше конкретики в решениях государства. Конкретные программы, которые работают. Конкретные меры поддержки. Конкретные вещи в вопросах памяти о войне и подвиге украинского народа. И конкретные предложения на послевоенное время для наших воинов, которые доказали, что являются самой крепкой силой в Европе, способной защищать свой дом и всю Европу", - сообщил Зеленский.
По его словам, это лишь один из многих аспектов, в которых внутренний План устойчивости Украины взаимосвязан с Планом победы, который уже представили партнерам и который может быть реализован именно партнерами.
"Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью, своей стойкостью, что могут остановить россию. Смелость и стойкость нужны и от партнеров", - резюмировал Зеленский.
Внутренний план усиления Украины представят на следующей неделе - Зеленский14 нояб. 2024, 18:41 • 24978 просмотров