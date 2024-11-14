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Внутренний план усиления Украины представят на следующей неделе - Зеленский

Внутренний план усиления Украины представят на следующей неделе - Зеленский

Киев  •  УНН

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Президент Украины сообщил о подготовке внутреннего Плана устойчивости из 10 пунктов, который представят на следующей неделе. Уже проработаны вопросы культурного наследия, безопасности и энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутренний план усиления Украины, который будет состоять из 10 пунктов, будет представлен на следующей неделе. Уже проработано несколько пунктов, в частности, что касается культурного наследия Украины, а также по безопасности Украины. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Продолжаем работать для подготовки нашего внутреннего Плана устойчивости - того, что нужно, чтобы Украина выстояла. Сегодня проработали несколько пунктов, и в частности - культурный суверенитет, то, что касается и культурного наследия Украины, и современной культуры, и культурной дипломатии. Производство украинского контента, и ради этого - реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине. Это часть нашей силы и элемент обеспечения связей Украины с глобальным миром. Бывают вещи, которые не способны донести другим ни политики, ни общественные деятели, ни информационное пространство. Но эмоции делают это. Искусство это делает. Культура в целом - это инструмент, который работает одинаково ради человечности в разных частях мира 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня был проработан пункт внутреннего плана по безопасности Украины в каждой области.

Это основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку. Хорошие наработки есть у Министерства внутренних дел, у Службы безопасности Украины. Все обязательно внедрим. Уже проработали пункты, в частности, по энергетике - подробно все подготовлено - и по оружию: нашему производству, нашему сотрудничеству с партнерами. Всего 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе, и под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, кто готов дополнять рациональными идеями, с бизнесом мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями. Пошагово. То, как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы. Ради того, чтобы мы имели право на это слово - "победа". Мы все - каждый украинец, каждая украинка. Миллионы людей, которые мечтают о завершении этой войны справедливо для Украины и работают ради этого, воюют ради этого 

- добавил Зеленский.

Напомним

В октябре Зеленский заявлял, что готовится план внутренних действий для страны в условиях войны. Документ будет охватывать ВПК, оборону, экономику и социальную политику, его должны представить до конца года.

По словам Зеленского, одним из элементом которого будет экономический элемент, что должно высвободить внутреннюю экономическую силу Украины благодаря дерегуляции.

Павел Башинский

Павел Башинский

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