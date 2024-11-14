Внутренний план усиления Украины представят на следующей неделе - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутренний план усиления Украины, который будет состоять из 10 пунктов, будет представлен на следующей неделе. Уже проработано несколько пунктов, в частности, что касается культурного наследия Украины, а также по безопасности Украины. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Продолжаем работать для подготовки нашего внутреннего Плана устойчивости - того, что нужно, чтобы Украина выстояла. Сегодня проработали несколько пунктов, и в частности - культурный суверенитет, то, что касается и культурного наследия Украины, и современной культуры, и культурной дипломатии. Производство украинского контента, и ради этого - реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине. Это часть нашей силы и элемент обеспечения связей Украины с глобальным миром. Бывают вещи, которые не способны донести другим ни политики, ни общественные деятели, ни информационное пространство. Но эмоции делают это. Искусство это делает. Культура в целом - это инструмент, который работает одинаково ради человечности в разных частях мира - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня был проработан пункт внутреннего плана по безопасности Украины в каждой области.

Это основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку. Хорошие наработки есть у Министерства внутренних дел, у Службы безопасности Украины. Все обязательно внедрим. Уже проработали пункты, в частности, по энергетике - подробно все подготовлено - и по оружию: нашему производству, нашему сотрудничеству с партнерами. Всего 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе, и под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, кто готов дополнять рациональными идеями, с бизнесом мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями. Пошагово. То, как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы. Ради того, чтобы мы имели право на это слово - "победа". Мы все - каждый украинец, каждая украинка. Миллионы людей, которые мечтают о завершении этой войны справедливо для Украины и работают ради этого, воюют ради этого - добавил Зеленский.

Напомним

В октябре Зеленский заявлял, что готовится план внутренних действий для страны в условиях войны. Документ будет охватывать ВПК, оборону, экономику и социальную политику, его должны представить до конца года.

По словам Зеленского, одним из элементом которого будет экономический элемент, что должно высвободить внутреннюю экономическую силу Украины благодаря дерегуляции.