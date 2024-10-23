Зеленський розробляє новий внутрішній план дій на час війни: що він передбачає
Київ • УНН
Президент України готує план внутрішніх дій для країни в умовах війни. Документ охоплюватиме ВПК, оборону, економіку та соціальну політику, його мають представити до кінця року.
Президент України Володимир Зеленський готує ще один план - так званий внутрішній план дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни. Про це повідомляє ВВС Україна із посиланням на кілька джерел у владі, передає УНН.
Деталі
За даними ВВС Україна, мова йде про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень в багатьох сферах – ВПК, оборона, економіка, соціальна політика та інші.
Зеленський доручив органам влади розробити пропозиції для так званого плану дій. Зазначається, що ця ініціатива не є альтернативою плану перемоги українського президента.
За задумом Президента, він, на відміну від Плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.
"Президент вже дав доручення стосовно розробки цього плану", - повідомило джерело в команді Зеленського. Зазначається, що його мають підготувати і представити українцям до кінця року.
"Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", - вказав співбесідник.
Доповнення
Президент України заявив, що План перемоги спрямований на зміцнення країни, незалежно від дій росії. Зеленський підкреслив важливість підтримки міжнародних партнерів для реалізації цього плану.
За його словами, зараз очікується приїзд команди Білого дому до України для надання подальших відповідей на План перемоги.