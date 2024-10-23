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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский разрабатывает новый внутренний план действий на время войны: что он предусматривает

Зеленский разрабатывает новый внутренний план действий на время войны: что он предусматривает

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 07:29  •  10665 просмотра

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Президент Украины готовит план внутренних действий для страны в условиях войны. Документ будет охватывать ВПК, оборону, экономику и социальную политику, его должны представить до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский готовит еще один план - так называемый  внутренний план действий, который бы помог стране выстоять в условиях войны. Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на несколько источников во власти, передает УНН

Детали 

 По данным ВВС Украина,  речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений во многих сферах - ВПК, оборона, экономика, социальная политика и другие.

Зеленский поручил органам власти разработать предложения для так называемого плана действий. Отмечается, что эта инициатива не является альтернативой плану победы украинского президента.

По замыслу Президента, он, в отличие от Плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.

"Президент уже дал поручение по разработке этого плана", - сообщил источник в команде Зеленского. Отмечается, что его должны подготовить и представить украинцам до конца года.

"Цель - сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны", - указал собеседник.

Дополнение

Президент Украины заявил, что План победы направлен на укрепление страны, независимо от действий россии. Зеленский подчеркнул важность поддержки международных партнеров для реализации этого плана.

По его словам, сейчас ожидается приезд команды Белого дома в Украину для предоставления дальнейших ответов на План победы.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина