Команда Білого дому найближчим часом прибуде в Україну з відповіддю на План перемоги - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про очікуваний приїзд команди Білого дому до України з відповіддю на План перемоги. Українська делегація вже представила план у США та отримала перший фідбек.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зараз очікується приїзд команди Білого дому до України для надання подальших відповідей на План перемоги. Про це він заявив в інтервʼю каналу "Ми - Україна", передає УНН.
Перше представлення плану було у США, фідбек був одразу
Він розповів, що до США поїхала поїхала разом з начальником Генерального штабу Анатолієм Баргилевичем та з Віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.
Там вони працювали над питаннями щодо НАТО, запрошенням Альянс та над посиленням нашої армії.
Щодо фідбеку — я чекаю команду Білого дому в Україні і найближчим часом вона буде буде тут. Ми чекаємо їх з тими чи іншими відповідями
Нагадаємо
Президент України заявив, що План перемоги спрямований на зміцнення країни, незалежно від дій росії. Зеленський підкреслив важливість підтримки міжнародних партнерів для реалізації цього плану.
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