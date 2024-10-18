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Команда Білого дому найближчим часом прибуде в Україну з відповіддю на План перемоги - Зеленський

Київ • УНН

 • 17462 перегляди

Президент Зеленський повідомив про очікуваний приїзд команди Білого дому до України з відповіддю на План перемоги. Українська делегація вже представила план у США та отримала перший фідбек.

Команда Білого дому найближчим часом прибуде в Україну з відповіддю на План перемоги - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зараз очікується приїзд команди Білого дому до України для надання подальших відповідей на План перемоги. Про це він заявив в інтервʼю каналу "Ми - Україна", передає УНН.

Перше представлення плану було у США, фідбек був одразу

- сказав Зеленський.

Він розповів, що до США поїхала поїхала разом з начальником Генерального штабу Анатолієм Баргилевичем та з Віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.

Там вони працювали над питаннями щодо НАТО, запрошенням Альянс та над посиленням нашої армії.

Щодо фідбеку — я чекаю команду Білого дому в Україні і найближчим часом вона буде буде тут. Ми чекаємо їх з тими чи іншими відповідями

- сказав Президент.

Нагадаємо

Президент України заявив, що План перемоги спрямований на зміцнення країни, незалежно від дій росії. Зеленський підкреслив важливість підтримки міжнародних партнерів для реалізації цього плану.

Зеленський про реакцію партнерів на План перемоги: схожа з попередніми дискусіями щодо надання Україні Patriot або F-1618.10.24, 10:17 • 13929 переглядiв

Ірина Колеснік

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