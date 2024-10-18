Зеленський про реакцію партнерів на План перемоги: схожа з попередніми дискусіями щодо надання Україні Patriot або F-16
Київ • УНН
Президент України порівняв обговорення Плану перемоги з дискусіями про постачання Patriot та F-16. Зеленський наголосив на необхідності реалізації плану та важливості підтримки партнерів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорення Плану перемоги схоже на дискусію щодо постачання Україні ракетних комплексів Patriot або винищувачів F-16, коли спочатку союзники відмовлялися, але потім дійшли згоди. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю The Financial Times, передає УНН.
Реакція на План перемоги така сама, як на Patriot, F-16... Але ми маємо це зробити. Це єдиний спосіб вижити. Війна не закінчиться, поки путін не відчує, що він має закінчити. А він розуміє лише силу. Це залежить не від росії, а від волі наших партнерів. Більшість на нашому боці. Але ми маємо чинити тиск на інших
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