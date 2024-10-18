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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4834 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Зеленський про реакцію партнерів на План перемоги: схожа з попередніми дискусіями щодо надання Україні Patriot або F-16

Київ • УНН

 • 13929 перегляди

Президент України порівняв обговорення Плану перемоги з дискусіями про постачання Patriot та F-16. Зеленський наголосив на необхідності реалізації плану та важливості підтримки партнерів.

Зеленський про реакцію партнерів на План перемоги: схожа з попередніми дискусіями щодо надання Україні Patriot або F-16

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорення Плану перемоги схоже на дискусію щодо постачання Україні ракетних комплексів Patriot або винищувачів F-16, коли спочатку союзники відмовлялися, але потім дійшли згоди. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю The Financial Times, передає УНН.

Реакція на План перемоги така сама, як на Patriot, F-16... Але ми маємо це зробити. Це єдиний спосіб вижити. Війна не закінчиться, поки путін не відчує, що він має закінчити. А він розуміє лише силу. Це залежить не від росії, а від волі наших партнерів. Більшість на нашому боці. Але ми маємо чинити тиск на інших

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошення України до НАТО зміцнить дипломатичні шляхи припинення війни, підніме моральний дух українців та змусить російського диктатора путіна сісти за стіл переговорів.

Зеленський: Байден дав мені слово, що пакети допомоги будуть реалізовані найближчим часом17.10.24, 09:40 • 12505 переглядiв

Павло Башинський

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