Зеленський: Байден дав мені слово, що пакети допомоги будуть реалізовані найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі вчорашньої розмови із лідером США Джо Байденом. За його словами, вони обговорили питання протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї, нові пакети підтримки, а також роботу над пунктами Плану перемоги, повідомляє УНН.

Вчора ввечері я говорив із Президентом Байденом. Багато дуже питань. Вдячний за новий пакет підтримки. 425 мільйонів доларів обсяг. Це ППО – пріоритет особливий. Зброя для наших воїнів. Ми обговорили також наступні наші пакети. Президент Байден дав мені слово, що найближчим часом пакети будуть реалізовані. Ми говорили про далекобійну зброю. Говорили про "Рамштайн" – засідання за кілька тижнів. Також говорили й про те, як наші команди працюватимуть за пунктами Плану перемоги. Те, що має нам допомогти і на фронті цими тижнями, і дуже очікуємо підтримки заради наших Східних напрямків. План перемоги – це й про дипломатію, про мир завдяки силі, який має привести нас до справді результативного Саміту миру - заявив Президент у своєму зверненні на шляху до Брюсселя.

Також Зеленський анонсував, що зараз будуть дуже активні тижні в роботі з нашими партнерами. Як він вказав, "у нас із ними є сила для справедливого миру".

Байден поговорив із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на 425 млн доларів