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Зеленский: Байден дал мне слово, что пакеты помощи будут реализованы в ближайшее время

Зеленский: Байден дал мне слово, что пакеты помощи будут реализованы в ближайшее время

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 06:40  •  7310 просмотра

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Президент Украины обсудил с лидером США новые пакеты поддержки и дальнобойное оружие. Байден пообещал реализовать пакеты помощи в ближайшее время, включая 425 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали вчерашнего разговора с лидером США Джо Байденом. По его словам, они обсудили вопросы противовоздушной обороны, предоставление дальнобойного оружия, новые пакеты поддержки, а также работу над пунктами Плана победы, сообщает УНН.

Вчера вечером я говорил с Президентом Байденом. Много очень вопросов. Благодарен за новый пакет поддержки. 425 миллионов долларов объем. Это ПВО - приоритет особый. Оружие для наших воинов. Мы обсудили также следующие наши пакеты. Президент Байден дал мне слово, что в ближайшее время пакеты будут реализованы. Мы говорили о дальнобойном оружии. Говорили о «Рамштайн» - заседание через несколько недель. Также говорили и о том, как наши команды будут работать по пунктам Плана победы. То, что должно нам помочь и на фронте в эти недели, и очень ожидаем поддержки ради наших восточных направлений. План победы - это и о дипломатии, о мире благодаря силе, который должен привести нас к действительно результативному Саммиту мира

- заявил Президент в своем обращении на пути в Брюссель.

Также Зеленский анонсировал, что сейчас будут очень активные недели в работе с нашими партнерами. Как он указал, «у нас с ними есть сила для справедливого мира». 

Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине на 425 млн долларов16 октября 2024, 17:31 • 15794 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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