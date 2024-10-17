Зеленский: Байден дал мне слово, что пакеты помощи будут реализованы в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали вчерашнего разговора с лидером США Джо Байденом. По его словам, они обсудили вопросы противовоздушной обороны, предоставление дальнобойного оружия, новые пакеты поддержки, а также работу над пунктами Плана победы, сообщает УНН.

Вчера вечером я говорил с Президентом Байденом. Много очень вопросов. Благодарен за новый пакет поддержки. 425 миллионов долларов объем. Это ПВО - приоритет особый. Оружие для наших воинов. Мы обсудили также следующие наши пакеты. Президент Байден дал мне слово, что в ближайшее время пакеты будут реализованы. Мы говорили о дальнобойном оружии. Говорили о «Рамштайн» - заседание через несколько недель. Также говорили и о том, как наши команды будут работать по пунктам Плана победы. То, что должно нам помочь и на фронте в эти недели, и очень ожидаем поддержки ради наших восточных направлений. План победы - это и о дипломатии, о мире благодаря силе, который должен привести нас к действительно результативному Саммиту мира - заявил Президент в своем обращении на пути в Брюссель.

Также Зеленский анонсировал, что сейчас будут очень активные недели в работе с нашими партнерами. Как он указал, «у нас с ними есть сила для справедливого мира».

Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине на 425 млн долларов