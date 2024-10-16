Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине на 425 млн долларов

Президент США Джо Байден поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленский и объявил о предоставлении Киеву пакета помощи в сфере безопасности на сумму 425 миллионов долларов, передает УНН со ссылкой на Белый дом.

Детали

Президент Байден разговаривал сегодня с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку США для Украины в ее защите от российской агрессии.

Президент Байден проинформировал Президента Зеленского о его усилиях по увеличению помощи Украине в области безопасности до конца его срока пребывания в должности.

"Сегодня Президент объявил о предоставлении Украине пакета помощи в сфере безопасности на сумму 425 миллионов долларов США, который включает дополнительный потенциал противовоздушной обороны, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехнику и критические боеприпасы для удовлетворения насущных потребностей Украины", - говорится в сообщении.

По данным Белого дома, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты предоставят Украине ряд дополнительных возможностей, включая сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни БТРов и БМП, а также тысячи дополнительных бронированных машин, которые помогут укомплектовать Вооруженные силы Украины.

"Президент Зеленский проинформировал президента Байдена о своем плане достижения победы над россией, и оба лидера поручили своим командам провести дальнейшие консультации относительно следующих шагов", - говорится в сообщении.

В Белом доме добавили, что лидеры обязались вместе с международными партнерами активизировать планирование помощи в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина имеет оборудование, необходимое для победы. В рамках этих усилий в ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальную встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины, где лидеры будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины.

Встречу "Рамштайн" на уровне лидеров, которую отложили из-за урагана в США, планируют провести в ноябре