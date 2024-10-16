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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Встречу "Рамштайн" на уровне лидеров, которую отложили из-за урагана в США, планируют провести в ноябре

Встречу "Рамштайн" на уровне лидеров, которую отложили из-за урагана в США, планируют провести в ноябре

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 16:56  •  6392 просмотра

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Заседание в формате «Рамштайн» на уровне лидеров, отложенное из-за урагана «Милтон», состоится в ноябре. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Заседание в формате «Рамштайн» на уровне лидеров планируют провести в ноябре.  Об этом сообщил журналист Остап Ярыш со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН

Детали

Встреча лидеров стран в формате «Рамштайн», которую отложили из-за урагана «Милтон», состоится в следующем месяце

- цитирует Ярыш слова пресс-секретаря Белого дома.

Напомним,

Пентагон сообщил о переносе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн». Новая дата пока не известна, но коалиции продолжают работать над предоставлением Украине оборонных возможностей.

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться10 октября 2024, 16:55 • 193612 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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