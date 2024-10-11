Засідання "Рамштайну" на рівні лідерів відкладено на невизначений термін - Пентагон
Київ • УНН
Пентагон повідомив про перенесення засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Нова дата не оголошена, але коаліції продовжують працювати над наданням Україні оборонних спроможностей.
Засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", що було заплановане на 12 жовтня, відклали на невизначений термін, сказав речник Пентагону Патрік Райдер. Про це повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.
У мене немає нової дати та місця, щоб оголосити,
Також представник Пентагону додав, що коаліції можливостей в межах групи продовжують працювати щодо надання Україні спроможностей як для її короткострокової оборони, так і довгострокової.
Нагадаємо
Зустріч Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня відкладено через ураган "Мілтон" у США. Президент Байден скасував візит до Німеччини, нова дата засідання буде оголошена згодом.
Політолог про перенесення "Рамштайну": не критично для України, можливість краще підготуватися10.10.24, 19:55 • 193849 переглядiв