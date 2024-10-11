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Засідання "Рамштайну" на рівні лідерів відкладено на невизначений термін - Пентагон

Київ • УНН

 • 108944 перегляди

Пентагон повідомив про перенесення засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Нова дата не оголошена, але коаліції продовжують працювати над наданням Україні оборонних спроможностей.

Засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", що було заплановане на 12 жовтня, відклали на невизначений термін, сказав речник Пентагону Патрік Райдер. Про це повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.

У мене немає нової дати та місця, щоб оголосити,

- сказав він на брифінгу.

Також представник Пентагону додав, що коаліції можливостей в межах групи продовжують працювати щодо надання Україні спроможностей як для її короткострокової оборони, так і довгострокової.

Нагадаємо

Зустріч Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня відкладено через ураган "Мілтон" у США. Президент Байден скасував візит до Німеччини, нова дата засідання буде оголошена згодом.

Політолог про перенесення "Рамштайну": не критично для  України, можливість краще підготуватися10.10.24, 19:55 • 193849 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
ukrainska-oboronna-kontaktna-hrupaУкраїнська оборонна контактна група
pentahonПентагон
nimechchynaНімеччина
dzho-baidenДжо Байден
patrik-s-raiderПатрік С. Райдер
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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