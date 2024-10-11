Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров отложено на неопределенный срок - Пентагон

Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн», которое было запланировано на 12 октября, отложили на неопределенный срок, сказал представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

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