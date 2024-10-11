Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров отложено на неопределенный срок - Пентагон
Киев • УНН
Пентагон сообщил о переносе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Новая дата не объявлена, но коалиции продолжают работать над предоставлением Украине оборонных возможностей.
Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн», которое было запланировано на 12 октября, отложили на неопределенный срок, сказал представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.
У меня нет новой даты и места, чтобы объявить,
Также представитель Пентагона добавил, что коалиции возможностей в рамках группы продолжают работать по предоставлению Украине возможностей как для ее краткосрочной обороны, так и долгосрочной.
Напомним,
Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября отложена из-за урагана «Милтон» в США. Президент Байден отменил визит в Германию, новая дата заседания будет объявлена позже.
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться10 октября 2024, 16:55 • 79260 просмотров