Політолог про перенесення "Рамштайну": не критично для  України, можливість краще підготуватися

Перенесення засідання "Рамштайн", яке мало бути під головуванням президента США Джо Байдена, не є критичним для України. Навпаки, це можливість краще підготуватися. Таку думку висловив журналісту УНН експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"Зважаючи на те, що Україна сама визнала, що у нас Формула миру (документ "Основи миру" - ред.) не дописана і ми тільки під 31 жовтня проведемо останнє засідання робочої групи, зважаючи на те, що ми бачимо неготовність ще частини наших союзників щодо питання далекобійного озброєння, виходить, що це не є для нас настільки критичним", - сказав Краєв.

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Він зазначив, що для України не є радикальним питанням проведення "Рамштану" саме 12 жовтня.

"Це не є для нас радикальним питанням, що якщо зараз ми не проводимо "Рамштайн", то все - вже не буде результатів, не буде нічого і це абсолютно провал. Навпаки, воно дає нам зараз час нормально пропрацювати документи, які ми хотіли представити, доробити ті питання, які нам треба було проговорити, й потім вже вийти на повноцінну зустріч. Звісно, мінус, що це сталося так несподівано, мінус, що це не було пропрацьовано, але, попри ті причини, які має американська сторона, то цілком зрозуміло, чому так сталося", - заявив Краєв.

На запитання, які шанси, що США змінить свою позицію щодо далекобійності України, Краєв відповів: "Америка 100% її змінить. Просто тут питання в тому, що найбільш ймовірно, це станеться ближче до виборів. Точніше відразу після виборів - десь на початку листопада. Тому що тоді Байдена і Конгрес не буде вже нічого обтяжувати з електоральної точки зору, з внутрішньополітичної, а далі ухвалити рішення щодо далекобійного озброєння, і щодо запрошення політичного України в НАТО й щодо багатьох інших питань вже не буде складати жодної проблеми".

Політолог пояснив, що між виборами та інаугурацією три місяці.

"Тому, відповідно, в ці три місяці, це рішення буде ухвалене ще адміністрацією Байдена. Трамп точно на це не погодиться. Трамп набагато на що не погодиться. Але це лише додаткова причина, чому Байден це зробить саме в цей період. Тобто поки Трамп не пройшов до влади - можна встигнути зробити багато чого корисного", - вважає Краєв.

Політолог Ігор Рейтерович, коментуючи УНН перенесення засідання "Рамштайну", заявив, що Україна втратила пару тижнів презентації "Плану миру".

"Але оскільки деякі положення цього Плану, судячи з усього, до кінця не узгоджені з нашими партнерами, то тут ми небагато втратили. Єдиний наслідок, який ми можемо мати, станом на сьогодні, достатньо негативний - якщо на саміті БРІКС, який буде в кінці жовтня, буде презентовано офіційно, розпіарено і розкручено так званий бразильсько-китайський план. Вони перехоплять певною міру ініціативу інформаційну і це для нас звичайно буде не дуже приємна новина, але, знову таки, не критична, тому що тоді ми зможемо зосередитися на критиці цього плану. Або представимо до цього часу все ж свій", - заявив Рейтерович.

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Те, що історія з публікацією Плану дещо затягнулася після візиту до США, за його словами, свідчить про те, що по певним пунктам у наших партнерів були явно якісь застереження, які українській стороні висловили.

"Відповідно, ми взяли певний час на переробку цього Плану.

Не було б особливого сенсу його, наприклад, приховувати, якби він отримав принаймні політичну підтримку з боку лідерів європейських країн та США. Наразі ми чекаємо цієї зустрічі, тому що така презентація по частинах, тобто окремим там лідерам все ж таки поки не дає нам можливості, мабуть, заявити про якусь консолідовану позицію, бо там є пункти, які потребують особистої зустрічі, як мінімум, представників трьох країн: Британії, Франції, США. Деякі пункти, власне, Сполучених Штатів і Німеччини.

Я думаю, що коли зустріч відбудеться, то на ній План буде не просто презентований лідерам, а буде виведений в публічну площину", - сказав Рейтерович.

Контекст

Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини, де мав відбутися "Рамштайн" через потужність урагану "Мілтон".

Слідом за Байденом Блінкен також відклав візит до Німеччини.

Згодом стало відомо, що засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке мало бути під головуванням президента США Байдена та повинно було відбутися 12 жовтня, переноситься.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що pасідання "Рамштайн", яке було заплановане на 12 жовтня, перенесено через удари стихії в США, які потребують максимальної уваги президента Джо Байдена до внутрішньої ситуації. Він додав, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік.

The Washington Post повідомляв, що на засіданні "Рамштайну" Україні могли запропонувати "конкретні кроки" для членства в НАТО.

Зеленський повідомляв, що Україна представить План перемоги з конкретними кроками для справедливого завершення війни на "Рамштайні".