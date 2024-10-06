WP: на засіданні "Рамштайну" Україні можуть запропонувати "конкретні кроки" для членства в НАТО
Київ • УНН
На наступній зустрічі "Рамштайн" Україна може отримати пропозиції щодо інтеграції в НАТО. Західні дипломати розглядають варіанти конкретної підтримки України на шляху до членства в Альянсі.
Під час наступної зустрічі союзників у форматі "Рамштайн" Україна може отримати нові пропозиції щодо її інтеграції в НАТО. Про це з посиланням на українських та західних посадовців пише The Washington Post, передає УНН.
Деталі
Зокрема, у розмові з журналістами один із західних дипломатів відзначив, що країни НАТО розглядають варіанти більш конкретної підтримки України на шляху до майбутнього членства.
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Журналісти підкреслюють, що ці пропозиції, очевидно не можуть задовольнити нагальні потреби Києва, вони все одно будуть важливим сигналом.
Окрім цього, один із західних дипломатів зазначив, що після того, як Зеленський не домігся скасування ракетних обмежень, Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині.
І саме такою допомогою, ймовірно, є конкретні кроки майбутнього членства в НАТО, які розглядає Альянс.
Доповнення
Своєю чергою, українські чиновники занепокоєні, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу продовження військової допомоги.
Зокрема, наразі Зеленський і його команда прагнуть переконати американського президента Джо Байдена підтримати "план перемоги". У Києві запевняють, що це може увійти в історію як частина його політичної спадщини.
Тим часом Вашингтон, як пише The Washington Post обережно підходить до прийняття рішень, що можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів.
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Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг припустив сценарій, за якого Україна може стати членом Альянсу, попри те, що деякі її території залишаться тимчасово окупованими.
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