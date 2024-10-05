Україну можуть прийняти в НАТО без деокупації територій - Столтенберг
Київ • УНН
Колишній генсек НАТО припустив можливість вступу України в Альянс без повної деокупації. Він навів приклади Японії та Західної Німеччини, де гарантії безпеки не поширювалися на всі території.
Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг припустив сценарій, за якого Україна може стати членом Альянсу, незважаючи на те, що деякі її території залишаться тимчасово окупованими. Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times, пише УНН.
Деталі
На думку Столтенберга, у разі членства України є способи розв'язати проблему застосування ст. 5 про колективну безпеку (через що проти вступу України висловлюються США і ФРН), "якщо є лінія, яка не обов'язково є міжнародно визнаним кордоном".
Він нагадав, що США мають гарантії безпеки для Японії, які не поширюються на Курильські острови (Токіо вважає їх японською територією, яку контролює країна-агресор росія).
Крім того, Столтенберг як приклад згадав Західну Німеччину, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини. Водночас НАТО захищало лише Західну Німеччину, зазначив він.
За словами Столтенберга, "коли є воля, є і способи знайти рішення", але "потрібна лінія, яка визначає, де застосовується ст. 5, і Україна має контролювати всю територію до цього кордону".
Вступ України до НАТО: Зеленський пояснив, чому це потрібно Європі03.10.24, 20:12 • 29382 перегляди