Вступ України до НАТО: Зеленський пояснив, чому це потрібно Європі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України в НАТО це не лише заради більшої спільної сили, а ще й тому, що можна надійно прибрати стару й злочинну російську спокусу ламати порядок життя у Європі. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

"І постійно на столі наших перемовин із партнерами питання запрошення для України в НАТО, тема наближення членства. Всім нам у Європі однаково це потрібно – Україна в Альянсі. І не лише заради більшої спільної сили, не лише тому, що це просто справедливо та заслужено для українців, а ще й тому, що тільки завдяки повній інтеграції України – чіткому нашому положенню у Євроатлантиці – можна надійно прибрати стару й злочинну російську спокусу ламати порядок життя у Європі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що геополітична визначеність для України та усієї Європи є надзвичайною цінністю, і саме це є надійним фундаментом миру, коли немає жодного недостатньо захищеного місця в безпековій архітектурі Європи.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна сфокусована, щоб отримати запрошення в НАТО, але цього досягти складно.