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Вступление Украины в НАТО: Зеленский объяснил, почему это нужно Европе

Вступление Украины в НАТО: Зеленский объяснил, почему это нужно Европе

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 17:12  •  7630 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО необходимо для устранения российского соблазна нарушать порядок в Европе. Он отметил важность геополитической определенности Украины для обеспечения мира в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО это не только ради большей общей силы, но и потому, что можно надежно убрать старый и преступный российский соблазн ломать порядок жизни в Европе. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"И постоянно на столе наших переговоров с партнерами вопрос приглашения для Украины в НАТО, тема приближения членства. Всем нам в Европе одинаково это нужно - Украина в Альянсе. И не только ради большей общей силы, не только потому, что это просто справедливо и заслуженно для украинцев, но и потому, что только благодаря полной интеграции Украины - четкому нашему положению в Евроатлантике - можно надежно убрать старый и преступный российский соблазн ломать порядок жизни в Европе", - сказал Зеленский.

Он отметил, что геополитическая определенность для Украины и всей Европы является чрезвычайной ценностью, и именно это является надежным фундаментом мира, когда нет ни одного недостаточно защищенного места в архитектуре безопасности Европы.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сфокусирована, чтобы получить приглашение в НАТО, но этого достичь сложно.

Павел Башинский

Павел Башинский

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