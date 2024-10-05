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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украину могут принять в НАТО без деоккупации территорий - Столтенберг

Украину могут принять в НАТО без деоккупации территорий - Столтенберг

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 22:45  •  1812 просмотра

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Бывший генсек НАТО допустил возможность вступления Украины в Альянс без полной деоккупации. Он привел примеры Японии и Западной Германии, где гарантии безопасности не распространялись на все территории.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил сценарий, при котором Украина может стать членом Альянса, несмотря на то, что некоторые ее территории останутся временно оккупированными. Об этом он заявил в интервью Financial Times, пишет УНН.

Детали

По мнению Столтенберга, в случае членства Украины есть способы решить проблему применения ст. 5 о коллективной безопасности (из-за чего против вступления Украины высказываются США и ФРГ), «если есть линия, которая не обязательно является международно признанной границей».

Он напомнил, что США имеют гарантии безопасности для Японии, которые не распространяются на Курильские острова (Токио считает их японской территорией, которую контролирует страна-агрессор Россия).

Кроме того, Столтенберг в качестве примера вспомнил Западную Германию, которая рассматривала Восточную Германию как часть большой Германии. В то же время НАТО защищало только Западную Германию, отметил он.

По словам Столтенберга, «когда есть воля, есть и способы найти решение», но «нужна линия, которая определяет, где применяется ст. 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы».

Вступление Украины в НАТО: Зеленский объяснил, почему это нужно Европе3 октября 2024, 17:12 • 28174 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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