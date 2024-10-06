WP: на заседании «Рамштайн» Украине могут предложить «конкретные шаги» для членства в НАТО

Во время следующей встречи союзников в формате «Рамштайн» Украина может получить новые предложения по ее интеграции в НАТО. Об этом со ссылкой на украинских и западных чиновников пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

В частности, в разговоре с журналистами один из западных дипломатов отметил, что страны НАТО рассматривают варианты более конкретной поддержки Украины на пути к будущему членству.

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Журналисты подчеркивают, что эти предложения, очевидно не могут удовлетворить насущные потребности Киева, они все равно будут важным сигналом.

Кроме этого, один из западных дипломатов отметил, что после того, как Зеленский не добился отмены ракетных ограничений, Киев может получить какую-то другую помощь во время конференции в Германии.

И именно такой помощью, вероятно, являются конкретные шаги будущего членства в НАТО, которые рассматривает Альянс.

Дополнение

В свою очередь, украинские чиновники обеспокоены, что приближение президентских выборов в США может поставить под угрозу продолжение военной помощи.

В частности, сейчас Зеленский и его команда стремятся убедить американского президента Джо Байдена поддержать «план победы». В Киеве уверяют, что это может войти в историю как часть его политического наследия.

Тем временем Вашингтон, как пишет The Washington Post осторожно подходит к принятию решений, которые могут повлиять на предвыборную кампанию демократов.

Напомним,

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил сценарий, при котором Украина может стать членом Альянса, несмотря на то, что некоторые ее территории останутся временно оккупированными.

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