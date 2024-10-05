Зеленський анонсував представлення Плану перемоги на "Рамштайні"
Київ • УНН
12 жовтня відбудеться 25-та зустріч "Рамштайну", вперше на рівні лідерів. Україна представить План перемоги з конкретними кроками для справедливого завершення війни.
12 жовтня відбудеться 25-та зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), вперше на рівні лідерів. Україна представить План перемоги з конкретними кроками для справедливого завершення війни, повідомив у суботу Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Готуємося до "Рамштайну" 12 жовтня. Це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів. Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію
Президент висловив вдячність "всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ".
Байден і Зеленський зустрінуться 12 жовтня в Німеччині на "Рамштайні"27.09.24, 19:24 • 27003 перегляди