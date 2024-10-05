Зеленський анонсував представлення Плану перемоги на "Рамштайні"

12 жовтня відбудеться 25-та зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), вперше на рівні лідерів. Україна представить План перемоги з конкретними кроками для справедливого завершення війни, повідомив у суботу Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Готуємося до "Рамштайну" 12 жовтня. Це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів. Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію