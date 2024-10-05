Зеленский анонсировал представление Плана победы на "Рамштайне"

12 октября состоится 25-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), впервые на уровне лидеров. Украина представит План победы с конкретными шагами для справедливого завершения войны, сообщил в субботу Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Готовимся к "Рамштайну" 12 октября. Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров. Представим План победы, четкие, конкретные шаги для справедливого окончания войны. Решительность партнеров и усиление Украины - то, что способно остановить российскую агрессию - написал Зеленский в соцсетях.

Президент выразил благодарность "всем, кто помогает защищать наше государство, Европу и весь мир".

Байден и Зеленский встретятся 12 октября в Германии на "Рамштайн"