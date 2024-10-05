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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  119031 просмотра

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский анонсировал представление Плана победы на "Рамштайне"

Зеленский анонсировал представление Плана победы на "Рамштайне"

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 07:03  •  2797 просмотра

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12 октября состоится 25-я встреча "Рамштайн", впервые на уровне лидеров. Украина представит План победы с конкретными шагами для справедливого завершения войны.

12 октября состоится 25-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), впервые на уровне лидеров. Украина представит План победы с конкретными шагами для справедливого завершения войны, сообщил в субботу Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Готовимся к "Рамштайну" 12 октября. Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров. Представим План победы, четкие, конкретные шаги для справедливого окончания войны. Решительность партнеров и усиление Украины - то, что способно остановить российскую агрессию

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент выразил благодарность "всем, кто помогает защищать наше государство, Европу и весь мир".

Байден и Зеленский встретятся 12 октября в Германии на "Рамштайн"27 сентября 2024, 16:24 • 26024 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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