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Найближчим часом може бути підготовлений новий графік: Зеленський відреагував на перенесення засідання "Рамштайну"

Найближчим часом може бути підготовлений новий графік: Зеленський відреагував на перенесення засідання "Рамштайну"

Київ • УНН

 • 17198 перегляди

Засідання "Рамштайн" 12 жовтня відкладено через удари стихії в США, які вимагають уваги Байдена. Зеленський повідомив, що новий графік буде підготовлено найближчим часом для координації Плану перемоги.

Засідання "Рамштайн", яке було заплановане на 12 жовтня, перенесено через удари стихії в США, які потребують максимальної уваги президента Джо Байдена до внутрішньої ситуації. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, передає УНН.

"Зустріч "Рамштайну", яка була в графіку на цей тиждень, наразі перенесена. Причина цього очевидна - удари стихії по Америці, які потребують максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації. Будь-який лідер в анологійній обставині залишився би у своїй країні, але саме лідерський формат "Рамштайну" є особливо вагомим, тому маємо розуміння, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік, щоб найкраще скоординувати з усіма партнерами конкретний зміст Плану перемоги", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
aviabaza-ramshtainАвіабаза Рамштайн
khorvatiiaХорватія
nimechchynaНімеччина
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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