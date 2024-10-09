Найближчим часом може бути підготовлений новий графік: Зеленський відреагував на перенесення засідання "Рамштайну"

Засідання "Рамштайн", яке було заплановане на 12 жовтня, перенесено через удари стихії в США, які потребують максимальної уваги президента Джо Байдена до внутрішньої ситуації. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, передає УНН.

"Зустріч "Рамштайну", яка була в графіку на цей тиждень, наразі перенесена. Причина цього очевидна - удари стихії по Америці, які потребують максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації. Будь-який лідер в анологійній обставині залишився би у своїй країні, але саме лідерський формат "Рамштайну" є особливо вагомим, тому маємо розуміння, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік, щоб найкраще скоординувати з усіма партнерами конкретний зміст Плану перемоги", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.