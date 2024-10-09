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В ближайшее время может быть подготовлен новый график: Зеленский отреагировал на перенос заседания "Рамштайн"

В ближайшее время может быть подготовлен новый график: Зеленский отреагировал на перенос заседания "Рамштайн"

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 16:59  •  1565 просмотра

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Заседание "Рамштайн" 12 октября отложено из-за ударов стихии в США, которые требуют внимания Байдена. Зеленский сообщил, что новый график будет подготовлен в ближайшее время для координации Плана победы.

Заседание "Рамштайн", которое было запланировано на 12 октября, перенесено из-за ударов стихии в США, которые требуют максимального внимания президента Джо Байдена к внутренней ситуации. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает УНН.

"Встреча "Рамштайн", которая была в графике на эту неделю, пока перенесена. Причина этого очевидна - удары стихии по Америке, которые требуют максимального внимания президента Байдена к внутренней ситуации. Любой лидер в анологичной обстановке остался бы в своей стране, но именно лидерский формат "Рамштайна" является особенно весомым, поэтому имеем понимание, что в ближайшее время может быть подготовлен новый график, чтобы лучше скоординировать со всеми партнерами конкретное содержание Плана победы", - сказал Зеленский.

Напомним

Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", запланированное в Германии на 12 октября, переносится.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
aviabaza-ramshtainАвиабаза Рамштайн
khorvatiyaХорватия
germaniyaГермания
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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