В ближайшее время может быть подготовлен новый график: Зеленский отреагировал на перенос заседания "Рамштайн"
Киев • УНН
Заседание "Рамштайн" 12 октября отложено из-за ударов стихии в США, которые требуют внимания Байдена. Зеленский сообщил, что новый график будет подготовлен в ближайшее время для координации Плана победы.
Заседание "Рамштайн", которое было запланировано на 12 октября, перенесено из-за ударов стихии в США, которые требуют максимального внимания президента Джо Байдена к внутренней ситуации. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает УНН.
"Встреча "Рамштайн", которая была в графике на эту неделю, пока перенесена. Причина этого очевидна - удары стихии по Америке, которые требуют максимального внимания президента Байдена к внутренней ситуации. Любой лидер в анологичной обстановке остался бы в своей стране, но именно лидерский формат "Рамштайна" является особенно весомым, поэтому имеем понимание, что в ближайшее время может быть подготовлен новый график, чтобы лучше скоординировать со всеми партнерами конкретное содержание Плана победы", - сказал Зеленский.
Напомним
Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", запланированное в Германии на 12 октября, переносится.